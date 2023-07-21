Расследование уголовного дела в связи с истязанием пациента в психоневрологическом диспансере Дагестана. Скриншот видео https://t.me/sledcom_press/7764

21 июля 2023, 16:26

Бастрыкин рапортовал о расследовании истязания пациента в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Начато расследование уголовного дела в связи с истязанием пациента в психоневрологическом диспансере Дагестана, его взял на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", Минздрав и прокуратура Дагестана приступили к проверкам после появления в соцсети видео, на котором сотрудница Республиканского психоневрологического интерната подвергала издевательствам пациента, а вторая снимала происходящее и смеялась. Минздрав Дагестана отчитался об увольнении сотрудниц и взысканиях должностным лицам учреждения. Глава Дагестана Сергей Меликов потребовал показательно наказать бывших сотрудниц медучреждения.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статье об истязании (часть 2 статьи 117 УК РФ предусматривает от трех до семи лет лишения свободы), сообщил сегодня Следком России.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Дагестан представить доклад о ходе расследования уголовного дела, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

К сообщению приложена видеозапись продолжительностью восемь секунд, на котором женщина в платке, потупив взгляд, сидит в кабинете у следователя.

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Примечание:

"Пользователи соцсети раскритиковали Минздрав Дагестана за очереди в больнице", "Пациенты из Дагестана пожаловались на равнодушие врачей",  "Власти Дагестана признали проблемы в медицинской сфере республики".

Автор: "Кавказский узел"

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