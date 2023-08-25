Водители в Сухуме отказались от акции протеста против подорожания топлива

25 августа 2023, 15:58

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Акция протеста с требованием снизить цены на топливо не состоялась в Сухуме, так как на место сбора пришли лишь несколько десятков человек, рассказали активисты. Для организации уличных протестов водителям не хватило поддержки политических сил, указали абхазские политологи.

Как писал "Кавказский узел", активисты предложили желающим принять участие в акции протеста против повышения цен на топливо собраться 23 августа на площади Свободы в Сухуме. Дефицита топлива в Абхазии не наблюдается, но оно заметно подорожало, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В августе 2022 года на автозаправках Абхазии была ограничена продажа бензина из-за топливного кризиса. Власти Абхазии не использовали все возможности для предотвращения кризиса, указали тогда абхазские журналисты. Дефицит топлива в Абхазии всегда наблюдался в июле-августе из-за наплыва туристов и задержки в дороге поездов, везущих топливо, но в 2022 году приехало значительно больше туристов, поэтому проблема обострилась, рассказала, в частности, редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа.

Запланированная в Сухуме акция протеста автомобилистов не состоялась, сообщил один из организаторов акции на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла". "В группе [в WhatsApp*] было около 800 человек. Все сначала говорили, что придут на стихийную акцию, с ними придут их знакомые, но в день сбора нас было всего 50 человек. Желающих принять участие в акции было очень мало. Можно сказать, что это была не акция, а просто сбор группы граждан для обсуждения ситуации. То есть как таковой акции не было", - рассказал он.

По его словам, инцидентов во время сбора и после него не было. "Мы там провели максимум час. Собрались, пообщались, обсудили ситуацию, выразили друг другу наше беспокойство, после чего разошлись. Мы никому не мешали, и нас никто не трогал", - сообщил он.

Такие акции не могут привести к решению проблемы, считает один из участников схода Аслан. "Я проезжал мимо, увидел, что на площади есть люди, и решил присоединиться к обсуждению. Каждый день за рулем, повышение цен на бензин бьет по карману, но вот такие сборы проблему не решают. Я очень хочу снижения цен, но этим должно заниматься правительство, это их работа. Если цены так и останутся, то в скором времени придется собрать на этой площади большое количество людей. Хотя сам я против таких методов", - сказал Аслан корреспонденту "Кавказского узла".

Другой автомобилист Ваха, наоборот, уверен, что именно протестные акции и приведут к снижению цен. "Вот выйдет 5000 человек на площадь, и увидите, что чиновники сразу начнут работать. Я вчера не смог заправить свою машину, а общественный транспорт у нас не развит. Мне что, пешком передвигаться? Кроме дизельного топлива, на заправке ничего не было. Говорят, что дефицита нет, но на самом деле я не смог заправиться и поехать дальше", - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог Давид Дасания подтвердил, что запланированная акция автомобилистов не состоялась. "Там небольшое количество людей собралось. Человек 50, может быть. Они посмотрели вокруг, не увидели лидера и, учитывая малочисленность, решили разойтись. У акции не было организаторов, политические силы не принимали в этом участия. Поэтому все так и завершилось. На данный момент нет никаких организованных действий или требований к властям по вопросу цен на топливо", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его прогнозам, в случае сохранения высоких цен на топливо акции протеста в любом случае будут организованы. "Это неминуемо. С таким правительством гражданам не останется других вариантов, кроме как выйти на улицу и добиться своего, в том числе отставки этого правительства, которое не в состоянии что-либо полезное сделать для людей. Пока туристический сезон, у граждан есть деньги, но скоро сезон закончится и будет сложнее платить за такой дорогой бензин. Сейчас мы все вынуждены ездить на машине по крайней необходимости. Если раньше абхазы любили встречать гостей, возить их по стране, то сейчас мы вынуждены экономить на бензине", - отметил политолог.

Без поддержки политических сил такие акции не могут быть хорошо организованы, уверен политолог Ахра Аристава. "Политические силы не участвовали в этом процессе. Это были обычные граждане. А так, без поддержки и участия политических сил, люди не соберутся", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, протестные акции возможны, но не по вопросу стоимости бензина. "Я думаю, вряд ли будут большие акции по проблеме стоимости бензина. Мне кажется, правительство может решить эту проблему, есть для этого определенные механизмы и рычаги. А вот по другим вопросам и темам, которые касаются политики властей, акции могут быть. Есть определенное недовольство", - отметил он.

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