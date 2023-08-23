Повышение цен на топливо рассердило жителей Абхазии

23 августа 2023, 13:51

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В Абхазии повысились цены на бензин, однако у правительства нет никаких рычагов для решения проблемы. В связи с этим растет недовольство жителей, предупредили опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года в результате топливного кризиса на автозаправках Абхазии была ограничена продажа бензина. Власти Абхазии не использовали все возможности для предотвращения кризиса, указали абхазские журналисты.

Дефицит топлива в Абхазии всегда наблюдался в июле-августе из-за наплыва туристов и задержки в дороге поездов, везущих топливо, но в 2022 году приехало значительно больше туристов, поэтому проблема обострилась, рассказала, в частности, редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа.

Анонс акции протеста против повышения цен на бензин размещен 21 августа в телеграм-канале "D News Абхазия". "Автомобилисты и неравнодушные граждане объявили сбор на площади Свободы в Сухуме… Требование - снизить цены на бензин. Сбор граждан состоится 23 августа, в 14:00 [мск]", - говорится в публикации.

В Абхазии сейчас нет дефицита топлива, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" министр экономики Абхазии Кристина Озган. "Такой проблемы у нас сейчас нет. На АЗС есть топливо", - сказала она.

Дефицита топлива нет, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Ахра Аристава. "Лично я с отсутствием топлива не сталкивался. То есть топливо есть, но здесь вопрос цены. Но еще раз говорю, лично я не видел дефицита. Просто люди стали меньше ездить из-за того, что сейчас цены выросли. Лично я стал меньше ездить. Вот я планировал в горы съездить, не получается. Мне надо машину заправлять более чем на 3 тысячи рублей для этого. Пришлось отказаться от этих планов", - рассказал политолог.

При этом цены на бензин в Абхазии значительно выросли, отметил он. "В Абхазии крупных сетей АЗС всего три. Это "Зид", "Роснефть" и "Подорожник". У них по всей Абхазии есть свои АЗС. Топливо сильно подорожало. Цена на 92-й бензин выросла до 59-60 рублей. Подорожание примерно на 20 процентов. 90-й – это самый потребляемый вид бензина у нас. На всех заправках цены выросли. Нет АЗС, где цена низкая", - сказал он.

Цены выросли также "на электричество, продукты питания, лекарства", отметил Аристава. "И когда идет динамика роста цена, вместе с этим не растут доходы населения. Люди начинают экономить. У правительства нет никаких рычагов для решения проблемы. Для этого они должны были начать реформы еще 3 года назад. Если бы они провели реформы, то они бы смогли поднять доходы населения, и в этом случае высокие цены на некоторые позиции не были бы так сильно заметны. Вот растет сфера туризма. Туристов стало в два с половиной раза больше, но бюджет не вырос ровно на эту сумму. Теневая доля в экономике очень большая. Это упущение правительства за последние несколько лет. Сейчас уже у них нет никакого манёвра. Вынуждены признать свою беспомощность", - подчеркнул он.

Политолог Астамур Какалия также указал, что в Абхазии нет дефицита топлива. "Цены выросли, но дефицита нет. Я не видел очередей на заправках, не сталкивался с тем, что на какой-то заправке нет бензина. То есть бензин везде есть, но он подорожал. 92-й бензин стоил 55, а сейчас 70 рублей. В Абхазии три сети АЗС, и везде бензин подорожал. Дизтопливо тоже где-то на 15-20 процентов выросло в цене. А автогаз в Абхазии не очень популярен", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, водители не стали меньше заправляться из-за высоких цен. "Жизнь не останавливается, люди живут, заправляются, занимаются своими делами, то есть жизнь продолжается. В целом многие продукты и услуги в Абхазии подорожали. Это немного осложняет ситуацию, но пока все идет своим ходом", - сказал он.

Политолог Давид Дасания, напротив, считает топливо дефицитным в Абхазии. "Есть большой дефицит топлива. Самый популярный в Абхазии бензин - 92-й - стоит 63 рубля, а раньше стоил 39 рублей. Население Абхазии крайне взбешено этой ситуацией, испытывает большой негатив и эмоции по отношению к собственному правительству, которое не способно договориться с Россией для получения льгот. В связи с этим растет недовольство [адресованное] как к правительству Абхазии, так и к России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сразу после окончания туристического сезона цены на топливо упадут, предположил Дасания. "Сейчас все делается для того, чтобы хозяева сетей АЗС заработали денег и в основном на туристах. Как только сезон закончится, цены будут примерно, как прежде. Сеть "Подорожник" [...] сначала закрылась, но после появления новостей о начале акций снова открылась. Я тоже там заправился, залил 95-й за 61 рубль, примерно полный бак, отдал 3000 рублей", - сообщил он.

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