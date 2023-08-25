Заявление Медведева вызвало критику в Абхазии

25 августа 2023, 10:14

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Решение о независимости не планируется пересматривать, и никто из абхазских политиков не допускает возможность присоединения страны к России, отреагировали на высказывание Дмитрия Медведева представители властей и жители Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России популярна и может быть реализована, "если на то возникнут веские причины", например, в случае обострения ситуации в Грузии, заявил 23 августа замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. Это заявление встретили критикой и власти Грузии, и грузинская оппозиция. Россия таким образом угрожает Грузии, но подобные выступления не учитывают мнения самих жителей Абхазии и Южной Осетии, отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Государственность Абхазии "не является предметом для дискуссии", заявил МИД Абхазии. "Наше законодательство дает ясное представление об этом. Республика Абхазия является надежным союзником Российской Федерации. Наши отношения регулируются обширной договорно-правовой базой, насчитывающей более 200 соглашений. В Республике Абхазия ценят неоднократные заявления высших должностных лиц России относительно невозможности ревизии фундаментальных основ двусторонних отношений. Безальтернативный путь развития в качестве суверенного независимого правового государства избран народом и охраняется Основным законом – Конституцией Республики Абхазия", - процитировало 24 августа заявление ведомства "Абхазия-Информ".

Абхазия выступает за союзнические отношения с Россией, но в ней нет политических сил, которые заявляли бы о желании вхождения в состав России, сообщил агентству ТАСС секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. "Я не вижу никаких политических сил в Абхазии, которые видели бы такую форму взаимоотношений между нашими странами", - сказал он.

Шамба напомнил, что в 2008 году именно Дмитрий Медведев как президент России признал независимость Абхазии, сообщило 23 августа агентство.

Бывший министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия, комментируя заявление Медведева, заявил, что "альтернативы независимости Абхазии быть не может". По его мнению, любой политический деятель, "который отвернется от линии независимости Абхазии, станет изгоем" в абхазском обществе, информирует сегодня агентство "Аиашара".

Схожее мнение высказал ветеран войны в Абхазии Лаша Зухба. "Очень неприятно и удивительно было услышать слова Дмитрия Медведева, человека, который будучи в статусе президента Российской Федерации признал государство Абхазия суверенным и независимым, об изменении статуса Абхазии в силу тех или иных причин. Сам по себе такой плебисцит невозможен", - приводит его слова агентство.

Обязательства защищать суверенитет Абхазии Россия взяла на себя добровольно, указал абхазский специалист в области конституционного права Ираклий Бжанава. "Я не понимаю, что за такие причины [присоединения к России]. Мы предпочтем воевать, нежели вступать в состав России. Война шла за независимость не только от Грузии - от всех государств, в том числе и от России", - процитировала 24 августа Бжанаву "Нужная газета".

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