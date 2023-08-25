Заявление Медведева рассердило Тбилиси

25 августа 2023, 04:34

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Россия продолжает посягать на суверенитет и территориальную целостность страны, заявило внешнеполитическое ведомство Грузии, комментируя статью замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева о возможности присоединения к России Абхазии и Южной Осетии. Статья Медведева дала повод грузинской оппозиции для нападок на власти, а депутаты правящей партии сочли неприемлемым заявление замглавы Совбеза России. Россия таким образом угрожает Грузии, напоминая о имеющимся у нее рычаге влияния на страну, однако подобные выступления не учитывают мнения самих жителей Абхазии и Южной Осетии, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России популярна и может быть реализована в случае обострения ситуации в Грузии, заявил 22 августа замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Нам не нужно повторения истории 2008 года. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания - медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», - написал Дмитрий Медведев в статье для «Аргументов и фактов», приуроченной к 15-летию войны в Южной Осетии в 2008 году.

Россия продолжает посягать на суверенитет и территориальную целостность страны, заявило внешнеполитическое ведомство Грузии. Высказывания Медведева являются «продолжением политики Российской Федерации по оккупации территорий Грузии и очередной попыткой посягательства на суверенитет и территориальную целостность». В ведомстве призвали РФ «уважать основополагающие принципы и нормы международного права и выполнять Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года», говорится в распространенном 23 августа заявлении МИД Грузии.

«Грузия твердо придерживается политики мирного урегулирования конфликта и обеспечения тем самым деоккупации территорий Грузии», – заявил МИД Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Заявление Медведева дало повод грузинской оппозиции для нападок на власти

Грузинские оппозиционеры раскритиковали заявление российского политика, обратив внимание, что действия России направлены на разрушение территориальной целостности страны, а власти Грузии укрепляют их в своей правоте.

«Россия уже два века борется с независимостью Грузии и ее территориальной целостностью и сейчас предпринимается попытка переписать историю - якобы все началось в 2008 году, а не в 1990-х», - сказала депутат парламента от партии «Лело» Анна Нацвлишвили в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи». Она обратила внимание, что риторика грузинских властей стала совпадать с заявлениями российских политиков.

Депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Георгий Ботковели также считает, что риторика грузинских властей укрепляет официальную Москву в своей убежденности в том, что она может оказывать воздействие на Грузию. "Те заявления, которые они делают, укрепят позиции, зафиксированные Медведевым. При том, что в реальности позиция властей Грузии должна основываться на стремлении к независимости и европейскому будущему страны", - сказал он в эфире телекомпании.

Депутаты правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» сочли неприемлемым заявление Медведева. «Это категорически неприемлемо», - заявил депутат от партии Михаил Сарджвеладзе в эфире «Мтавари архи».

Политологи в Тбилиси сочли заявление Медведева угрозой Грузии

Грузинские эксперты, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», разошлись во мнении о том, что стоит за заявлением Дмитрия Медведева. При этом они убеждены, что Россия таким образом угрожает Грузии, напоминая о имеющимся у нее рычаге влияния на страну.

Заявление направлено Западу и Украине, считает бывший государственный министр Грузии по вопросам гражданского равенства и примирения Паата Закареишвили. «Помните 2008 год, если забыли, то напоминаю, вина Запада в том, что Грузия сейчас в такой ситуации. Украина тоже окажется в такой же ситуации. Зеленский пусть помнит судьбу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили», - пересказал Закареишвили посыл заявления Медведева.

Он обратил внимание, что значение Абхазии для России может возрасти в зависимости от исхода военной спецоперации в Украине.

У Грузии есть множество рычагов, чтобы этому противостоять, но она их не использует. Один из таких рычагов закреплен в Конституции – стремление в Евросоюз и НАТО. Один из серьезных компонентов этого, соседство с членом НАТО – Турцией, которая в 2020 году поддержала Азербайджан и вернула в повестку дня присутствие НАТО на Южном Кавказе, напомнил он.

Угрозы о присоединении Абхазии и Южной Осетии к России Грузия получила не на фоне продвижения к европейским и евроатлантическим структурам, а наоборот, при тех уступках, на которые идут власти, обратил внимание руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили.

«Для России неприемлема интеграция Грузии в европейские и евроатлантические структуры. Проблема в том, что несмотря на подчеркнуто корректную политику Грузии в отношении России, которую страна проводит после начала военной спецоперации в Украине. Россия ... продолжает угрожать, в том числе аннексией наших территорий. Сколько бы власти Грузии не шли на уступки, Россия все равно не прекращает. В ее интересы входит не только не допустить НАТО в кавказский регион, но и не допустить существование суверенных и независимых государств. Грузия для России не независимое государство, а какая-то территория, которую нужно контролировать из Москвы», - сказал он.

Грузия самостоятельно не сможет противостоять России в этом вопросе, это возможно только при поддержке международного сообщества, считает Георгий Шаишмелашвили. «Если мы не будем противостоять, тогда мы можем потерять все. В итоге потеряем не только пути восстановления территориальной целостности, а свой суверенитет», - сказал Шаишмелашвили.

Медведев игнорирует мнение жителей Абхазии и Южной Осетии, обратил внимание один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили.

По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

«Заявление Медведева вызвало серьезное раздражение в Абхазии... Это заявление не может оказать серьезное влияние на ход событий. Медведев вышел за рамки логики и какой-то последовательности, его заявления очень рваные, не имеют под собой оснований и оторваны от действительности. Может, внутри России они формирует какие-то настроения, но за ее пределами не имеет никакого влияния», - сказал он.



Чечелашвили обратил внимание, что Россия не сможет присоединить к себе Абхазию, поскольку этого не допустит абхазское общество – как минимум, нужно провести референдум, а он, по прогнозам Чечелашвили, будет отрицательным. «То, что Медведев поднял этот вопрос – означает, что у него нет серьезного понимания происходящего в Абхазии», - сказал он.

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