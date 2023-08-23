Медведев назвал возможным присоединение Абхазии и Южной Осетии к России

23 августа 2023, 09:38

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В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России популярна и может быть реализована в случае обострения ситуации в Грузии, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая 2022 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума по вопросу о присоединении республики к России. Пресс-секретарь президента России заявил, что Москва не предпринимает шагов по присоединению Южной Осетии к России, а сама постановка вопроса о присоединении требует доработки с юридической точки зрения. 29 мая того же года новый президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что формулировка референдума вызывает вопросы, и приостановил действие указа о назначении референдума до завершения консультаций с российской стороной. На первой встрече с Владимиром Путиным Алан Гаглоев не стал поднимать тему о присоединении Южной Осетии к России.

По российскому законодательству, для приема Южной Осетии в состав России необходимо проведение референдума, так как референдум 1992 года не был проведен в независимом государстве, разъяснили юристы. Объединение с Северной Осетией возможно уже после вступления в состав России, говорится в справке "Кавказского узла" "Южная Осетия: условия вступления в Россию".

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, "если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии".

"Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания - медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Медведев заявил, что "сейчас обстановку активно нагнетают вновь". "Видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране", - цитирует Медведева агентство.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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