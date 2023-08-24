24 августа 2023, 10:21

Степанакерт обвинил Баку в обстреле

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Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военнослужащие нарушили режим прекращения огня в Мартунинском районе минувшей ночью.

Пострадавших нет, об инциденте проинформировано командование миротворцев, сообщило сегодня на своей странице в Facebook* карабахское оборонное ведомство.

На 10.20 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения Минобороны Нагорного Карабаха.

Напомним, азербайджанское название Мартуни – Ходжавенд.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня Азербайджан заявил, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные на приграничной территории. Ереван отверг эти обвинения.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 августа 2023, 10:16

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