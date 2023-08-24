Азербайджан сообщил о перестрелке на границе с Арменией

24 августа 2023, 08:32

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Армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные на приграничной территории, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. Оборонное ведомство Армении отвергло эти обвинения.

По данным Минобороны Азербайджана, 23 августа в 23.30 [22.30 мск] армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении приграничного поселка Истису в Кельбаджарском районе.

Обстрел велся из стрелкового оружия с армянских позиций, расположенных в направлении населенного пункта Истису. Военные Азербайджана открыли ответный огонь, сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте министерства.

Сведения, распространенные азербайджанской стороной о том, что армянские солдаты будто бы обстреляли азербайджанские позиций, расположенные в восточной части границы, не соответствует действительности, заявило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны Армении.

"Кавказский узел", также писал, что что 22 августа Минобороны Азербайджана заявило о ранении солдата в результате выстрела с территории Армении. Армения отвергла эти обвинения.

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