Грузинские пастухи отпущены после задержания в Южной Осетии

23 августа 2023, 22:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тамаз Пситиидзе и Зураб Петриашвили, задержанные сегодня силовиками Южной Осетии у линии разграничения около села Ахалубани, отпущены и находятся на подконтрольной Грузии территории, сообщила грузинская служба безопасности.

Как писал "Кавказский узел", два гражданина Грузии были задержаны около села Ахалубани Горийского муниципалитета. Грузинская сторона после получения информации об этом задействовала "горячую линию", управляемую миссией наблюдателей Европейского союза.