23 августа 2023, 22:40
Грузинские пастухи отпущены после задержания в Южной Осетии
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Тамаз Пситиидзе и Зураб Петриашвили, задержанные сегодня силовиками Южной Осетии у линии разграничения около села Ахалубани, отпущены и находятся на подконтрольной Грузии территории, сообщила грузинская служба безопасности.
Как писал "Кавказский узел", два гражданина Грузии были задержаны около села Ахалубани Горийского муниципалитета. Грузинская сторона после получения информации об этом задействовала "горячую линию", управляемую миссией наблюдателей Европейского союза.
Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".
Пастухи Тамаз Пситиидзе и Зураб Петриашвили находятся на свободе на территории, контролируемой Грузией, сообщила Служба государственной безопасности Грузии, отметив, что миссия наблюдателей ЕС принимала непосредственное участие в процессе освобождения двух задержанных граждан Грузии.
Грузинское правительство совместно с международными партнерами продолжает активную работу по освобождению всех лиц, незаконно удерживаемых в Южной Осетии и Абхазии, говорится в сообщении службы безопасности, которое привела в своем эфире телекомпания "Мтавари архи".
Грузия считает Абхазию и Южную Осетию своими, временно оккупированными Россией, территориями. 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"