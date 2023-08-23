Два жителя Грузии задержаны в Южной Осетии

23 августа 2023, 10:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии у линии разграничения около села Ахалубани, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, в июле шесть граждан Грузии были задержаны около села Меджврисхеви Горийского муниципалитета. 10 июля задержанные были освобождены.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Два гражданина Грузии задержаны около села Ахалубани Горийского муниципалитета, сообщила Служба госбезопасности Грузии. "После получения информации об инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», управляемую Миссией наблюдателей Европейского союза. Международные партнеры и сопредседатели Женевских международных дискуссий уведомлены о незаконном акте. На этом этапе были задействованы все существующие механизмы для освобождения незаконно удерживаемых лиц в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.