Заявление бывшего посла США вызвало в Грузии споры о фальсификациях на выборах

23 августа 2023, 08:03

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Обращение бывшего посла США Келли Дегнан к грузинским избирателям стало предупреждением о готовности властей Грузии к фальсификациям на парламентских выборах, заявили представители оппозиции. Власти Грузии упрекнули посла в попытке дискредитировать надежную систему электронного голосования.

Как писал "Кавказский узел", парламентские выборы в Грузии планируется провести в 2024 году. В июле оппозиционные партии "Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели" создали совместную политическую платформу для подготовки к выборам. Своей целью они назвали победу над правящей партией "Грузинская мечта".

"Грузинская мечта" не уверена в своей справедливой победе на выборах в парламент 2024 года, в связи с этим парламент провел, преодолев вето президента, новые правила избрания главы Центризбиркома Грузии, которые призваны поставить во главе структуры лояльного кандидата, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Келли Дегнан, закончившая срок своих полномочий, 21 августа в интервью «Радио Свобода»* призвала жителей Грузии активно участвовать в выборах и "защищать свои голоса" в случае сомнений в том, что результаты выборов отражают реальное волеизъявление избирателей.

Она пояснила, что посольство США в Грузии поддержит кампанию по разъяснению важности голоса каждого избирателя и механизма электронного голосования. Дегнан привела в пример голосование на выборах в США, обратив внимание, что электронное голосование не гарантирует «чистые и справедливые» выборы.

Также она затронула вопрос мониторинга выборов, начиная с проведения предвыборной кампании, поскольку «людей запугивают, голоса подкупают, людям угрожают потерей работы, если они не проголосуют так, как нужно». "Это тактика, которая применялась в Грузии много лет при разных правительствах. Очень важно наблюдать за выборами на ранней стадии, чтобы помочь грузинским избирателям позднее поверить в их итоги", - сказала она.

Грузинская оппозиция восприняла слова Дегнан как американскую поддержку. "Такие открытые заявления нашего стратегического партнера указывают на то, что будет полная поддержка населения", - сказал, в частности, лидер партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Международные партнеры Грузии видят готовность власти к фальсификации выборов, в связи с чем предупреждают население страны, предположил представитель партии «Лело» Саба Буадзе. "Наши партнеры видят готовность власти к фальсификации выборов и посредством этого сохранить власть. По этой причине они предупреждают народ, чтобы не допустить фальсификации", - сказал он в эфире телекомпании.

В свою очередь представители «Грузинской мечты» раскритиковали слова Дегнан, указав, что система электронного голосования одна из самых защищенных и вызывает доверие. "Электронное голосование служит увеличению доверия и защищенности выборов. Те, кто старается дискредитировать это, пусть приведут примеры в международной практике – где и какие были манипуляции", - сказал в эфире телеканала депутат парламента Рати Ионатамишвили.

Заявление Дегнан раскритиковал также председатель комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили. "Заявление г-жи Келли Дегнан от начала и до конца пропитано политикой. Это призыв, который обычно делается политической партией: «Идите на выборы, защищайте свой голос!»... Это уже толчок, указание, чтобы избирательный процесс проходил по революционному сценарию. Нам говорят, что выборы фальсифицируются, еще до голосования, но фактов предоставить не могут", - привело его слова "ИнтерпрессНьюс".

Дегнан сделала свое заявление уже не в статусе посла, поскольку уже назначен новый чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии, который в страну еще не прибыл, заметил аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили.

"Посол могла бы об этом не говорить, но она уже не посол - срок ее полномочий истек примерно месяц назад, поэтому она решила быть более откровенной и сказать то, что она думает. Любой человек имеет право критиковать существующий закон и власть, высказать свои какие-то соображения", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, «Грузинскую мечту» "напрягает любое выступление" американского посла, и если партия восприняла заявление Дегнан как намеки на намерение «Грузинской мечты» провести выборы нечестно, то это «их взбесило».

Гоголашвили напомнил, что правящая партия ранее обещала к парламентским выборам 2024 года снизить избирательный барьер до двух процентов, но не сделала этого. Это тоже показатель настроений партии перед выборами. Кроме того, партия изменила законодательство в свою пользу – кандидата в председатели Центральной избирательной комиссии избирает и предлагает спикер парламента, тем самым «Грузинская мечта» контролирует уже назначение председателя.

"Большое внимание уделяют деталям, чтобы иметь в руках определенные инструменты для управления ситуацией во время выборов. Также не решен вопрос независимой судебной власти. Практически полностью судьи контролируются «Грузинской мечтой» – процесс назначения и избрания на должности, много инструментов для давления на них. Когда суд в подчинении у партии власти, сложно ожидать, что будут выиграны какие-то дела оппозиции в случае судебных разбирательств", - сказал он, добавив, что все эти факторы дают основания для подозрений, что «Грузинская мечта» планирует повлиять на выборы.

Аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили также обратил внимание, что Келли Дегнан озвучила свое напутствие грузинским избирателям уже не в статусе посла.

"К ее призыву нужно отнестись с пониманием. Болезненному восприятию «Грузинской мечты» предшествовал период «недопонимания» между послом и рядом представителей партии – противоречия в связи с критическими оценками Дегнан внутренней политики", - пояснил он корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, критическая оценка выборов может появиться при фактах злоупотребления, подтасовок, однако электронное голосование вводят с целью минимизации таких возможностей.

Напомним, в октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы, после которых в стране возник глубокий политический кризис. В частности, оппозиция обвинила власти в фальсификациях и начала бойкот работы парламента. 19 апреля 2021 года оппозиция и власти Грузии подписали соглашение, которое ранее представил президент Евросовета Шарль Мишель. Договор, в частности, предполагал масштабные реформы в избирательной и судебной сферах. После этого часть оппозиционных партий прекратила бойкот и начала работать в парламенте.

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