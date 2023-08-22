Водоснабжение дагестанского села восстановлено после обращения к Меликову

22 августа 2023, 16:56

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После обращения жителей села Геджух через соцсети к главе Дагестана, водоканал возобновил подачу воды, рассказали местные жители. Подобные обращения эффективны, особенно когда жители жалуются на республиканские структуры, отметил главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев.

Как писал "Кавказский узел", чиновники игнорируют жалобы жителей на нехватку питьевой воды в селе Геджух в Дербентском районе, заявили местные жители. Они попросили главу Дагестана Сергея Меликова оказать им содействие в решении проблемы.

Геджух — село в Дербентском районе Дагестана, в двадцати километрах северо-западнее города Дербент, в двух километрах от правого берега реки Дарваг-чай. Население – около 7 тысяч человек. Население занято сельским хозяйством, в основном, виноградарством. Согласно открытым источникам, Геджух — так называлось принадлежащее царскому наместнику на Кавказе графу Воронцову-Дашкову имение. Первые виноградники в Геджухе были заложены в 60-70 годах XIX века.

На сегодняшний день проблем с водоснабжением в Геджухе нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Дербентского района. "Дербентский водоканал хотел уменьшить подачу воды с пяти до двух часов в день. Путем переговоров решено оставить прежний график", - рассказал представитель администрации района.

Последние два дня вода есть, подтвердил глава села Геджух Загирбек Ходжаев. "Водоканал начал открывать воду на два часа, из них полтора часа вода людям доходила, пока наберется. Фактически полсела оставили без воды. После того, как люди начали протестовать, воду не закрывают. Говорили, перекрыли воду якобы из-за неоплаты. Но они сами собирают деньги, жители готовы платить", - рассказал глава села.

Он отметил, что ситуация может измениться в любое время, так как представители водоканала "могут обратно закрыть воду или охрану поставить на задвижки".

После акции местных жителей вода идет постоянно, сообщила сегодня жительница села Геджух Мадина корреспонденту "Кавказского узла". После того, как водоканал ограничил подачу воды в село, она поступала с 12 дня до 5 часов вечера, сообщила она.

Вода в селе есть, рассказал житель Геджуха Саид. "Когда перекрывали подачу, практически не было воды, приходилось покупать или делать запас. Огород поливать было нечем", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Требование реакции от Меликова на обращение сельчан – это один из законных способов решения коммунальных проблем населения, отметил главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Это имеет эффект особенно в тех случаях, когда проблема "пробуксовывается" на местах, и когда решение проблемы зависит не от администрации села и даже района, а от республиканских структур, в чьей компетенции подведение воды к данной территории, где нет водоснабжения. Если проблема носит локальный характер, она может быть решена указаниями сверху. При большом количестве обращений может произойти накопительный эффект, когда создается критическая атмосфера, и республиканская власть вынуждена реагировать на такие обращения с выездом на место или направлением специалистов. Считаю, что подобные обращения жителей несут для них положительный эффект", - рассказал Фатуллаев.

Обеспечение граждан водой регламентируется федеральным законом от "О водоснабжении и водоотведении». Прекращение подачи воды разрешено в случаях из-за возникновения аварий, из-за значительного ухудшения качества воды, при необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров и других регламентируемых законом случаях, подчеркнул юрист Рустам Ахмедов.

Согласно приложения постановлению Правительства РФ №354, холодная вода может отключаться не больше чем на 4 часа за один раз и не больше 8 часов суммарно в месяц, сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

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