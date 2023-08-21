Аналитики объяснили выборами пассивность "Грузинской мечты" в расследовании трагедии в Шови

21 августа 2023, 21:33

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Оппозиция настаивает на создании комиссии для расследования гибели людей при сходе оползня в Шови, но "Грузинская мечта" не поддержала эту инициативу. Расследование трагедии в Шови не выгодно правящей партии на фоне предстоящих парламентских выборов, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сход оползня в Шови стал следствием ряда природных факторов, заявили власти Грузии. Оппозиционеры потребовали установить ответственных за гибель людей. Правозащитники указали, что система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях не помогла спрогнозировать сход оползня, а спасательный вертолет прибыл на место лишь через несколько часов после ЧП. Оппозиция Грузии призвала создать комиссию по расследованию причин трагедии, с требованием расследовать недостатки при проведении спасательно-поисковых работ выступили также журналисты и правозащитники.

20 августа спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при сходе оползня в Шови, число жертв этой катастрофы возросло до 28. Продолжаются поиски еще пяти человек.

Поиски пяти погибших в результате схода оползня ведутся на территории двух районов – Они и Амбролаури. Ареал поисков с 21 августа расширен на 75 километров в радиусе от Шови, и работы ведутся в 36 местах, сообщил сегодня заместитель мэра Они Леван Шеразадишвили.

Между тем грузинская оппозиция требует создания в парламенте временной следственной комиссии по выявлению причин произошедшей трагедии и возможных виновных. Ведется официальное следствие, но оппозиционеры не считают это достаточным. "У министерства внутренних дел нет права на проведение следствия по служебному преступлению. Надо выявить - была ли халатность, можно было или нет изначально предотвратить жертвы. Если была возможность раньше предпринять действия, то почему бездействовали. Есть ли преступление высокопоставленных чиновников", - сказал один из лидеров партии "Лело" Леван Самушия в эфире телекомпании "Мтавари архи". По его словам, прокуратура, которая официально ведет следствие, по этим вопросам не проводит его даже формально.

Власти не пытаются выявить возможную служебную халатность, отметили в партии "Единое национальное движение". Один из лидеров партии Тинанин Бокучава сказала в эфире телекомпании, что "Грузинская мечта" не заинтересована в выявлении виновных в служебной халатности, в отсутствии должного реагирования. "Мы видим, что они мешают созданию следственной комиссии. Во всяком случае на это указывают их заявления", – сказала она в эфире телекомпании.

Оппозиционеры заверяют, что продолжат добиваться создания следственной комиссии. Однако по регламенту парламента для ее создания необходима поддержка 50 депутатов в то время, как у радикальной оппозиции нет такого количества мандатов, и ей нужны голоса "Грузинской мечты" или отколовшихся от нее депутатов, которые наряду с правящей партией не поддерживают ее создание.

В "Грузинской мечте" называют требование оппозиционеров спекуляцией на трагедии и ее жертвах. При этом председатель партии, депутат парламента Ираклий Кобахидзе указывает, что создание следственной комиссии возможно только после окончания официального следствия – если у общества останутся вопросы без ответов. "Следствие начато, у прокуратуры много вопросов, и на них нужно ответить. Прокуратура глубоко изучит все детали. Информация пока не обнародована. Какая ситуация была на месте, чьи тела обнаружены. Прокуратура должна представить детальную информацию в рамках следствия. Сначала проводится стандартное следствие, а после, если останутся вопросы, тогда и нужно создавать временную следственную комиссию", – сказал он в эфире телекомпании "Имеди".

Депутат парламента от "Грузинской мечты" Ираклий Кадагишвили заявил, что партия не поддерживает требование оппозиционеров, так как не желает принимать участия в их спекуляции.

Временная следственная комиссия парламента может быть создана лишь в том случае, если результаты официального расследования не будут удовлетворительными и оставят много вопросов без ответа, подтвердил координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. Он привел в пример дело об убийстве двух школьников в Тбилиси – парламентская комиссия была создана после окончания официального расследования.

Двое тбилисских подростков умерли 1 декабря 2017 года от полученных в драке ранений. Подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве, спровоцировали массовые акции протеста. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. В сентябре 2018 года временная следственная комиссия парламента Грузии по делу об убийстве двух школьников объявила, что нашла новые обстоятельства преступления, в том числе одного из его участников, не установленного прокуратурой. В свою очередь отец убитого школьника Заза Саралидзе отметил, что комиссия не выполнила свою основную задачу и не выявила убийцу его сына.

"Исходя из действий оппозиции, видно, что она собирается использовать временную следственную комиссию в своих сугубо активных политических целях – для нанесения "Грузинской мечте" очередного политического репутационного урона. Власти на это не пойдут и сделают все, чтобы этого не допустить", – сказал Заал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, в интересы правящей партии не входит искусственное затягивание следствия.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе напротив полагает, что власти постараются затянуть срок расследования, чтобы оно закончилось после проведения парламентских выборов (парламентские выборы в Грузии должны состояться в 2024 году, – прим. "Кавказского узла"), так как его результаты могут отрицательно сказаться на поддержке партии населением.

"Создать временную следственную комиссию в парламенте будет сложно – власти стараются, чтобы она не была создана. Во время спасательно-поисковых работ не задействовали вертолеты с приборами ночного видения. Премьер-министр и представители политической элиты на место трагедии направились на второй день. Заявление Ираклия Кобахидзе с обвинением во лжи спасшегося, а после принесение извинений демонстрируют, что власти стараются показать то, что сделали максимум", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что у парламентской следственной комиссии есть ресурсы для проведения следствия и установления произошедшего.

Правящая партия "Грузинская мечта" не уверена в своей справедливой победе на выборах в парламент 2024 года, в связи с этим парламент провел, преодолев вето президента, новые правила избрания главы Центризбиркома Грузии, которые призваны поставить во главе структуры лояльного кандидата, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

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