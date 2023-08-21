Звуки взрыва напугали ростовчан

21 августа 2023, 11:21

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От звука, похожего на сильный взрыв, в домах жителей Ростова-на-Дону сотряслись стекла, у машин сработала сигнализация. Власти объяснили этот звук переходом самолета на сверхзвуковую скорость.

Его слышали жители Александровки, Северного, Западного, Левенцовки и других районов города.

Звук был настолько сильный, что у машин сработала сигнализация, а в домах задрожали стекла. При этом, сильнее всего последствия взрыва ощущались в домах жителей в районе Ростовского моря. По их словам, в частных домах падали с полок предметы, передал Donday.ru.

"У нас дом прямо подпрыгнул", – привела слова одного из ростовчан Rostovgazeta.ru.

"Да, грохнуло сильно", – отметил другой местный житель.

"В железнодорожном районе у нас квартиру затрясло. Возле зоопарка также слышно было хорошо", – рассказал еще один горожанин.

Власти звуки взрыва объяснили переходом самолета на сверхзвук. "В связи с многочисленными сообщениями о громких звуках, которые были слышны в разных частях Ростова и окрестностях. Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие", – написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале в 11.13 мск.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 20 августа Голубев отчитался, что два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области.

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе в июне 2022 года и в начале мая 2023 года произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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