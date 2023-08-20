Власти не добились своей цели в споре с торговцами из Юпшарского каньона

20 августа 2023, 09:23

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Торговцы вернулись к своей деятельности в Юпшарском каньоне после того, как власти Абхазии запретили автобусам с туристами делать остановку в этом месте. Запрещать торговлю власти не будут, так как это приведет к массовым протестам, считают журналисты Изида Чаниа и Роин Агрба.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 августа в Абхазии около 30 предпринимателей перекрыли дорогу в Юпшарском каньоне после того, как 15 августа власти запретили туристическим автобусам делать остановку в этом месте. 18 августа глава Минтуризма Абхазии заявил, что запрет на остановку туристических автобусов отменен не будет.

После того, как глава Минтуризма Абхазии заявил, что запрет на остановку автобусов с туристами в Юпшарском каньоне отменен не будет, предприниматели, которые проводили забастовку заявил, что продолжать торговать в этом месте, отметила главный редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа.

"Власти молча "проглотят" это. Все понимают, что этот запрет необоснованный, подозревают, что дело в желании вытеснить этих людей с данного места и передать его другим. А для безопасности власти могут натянуть сетку или построить защитную стену для защиты от камнепада", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Решение министерства необоснованное, считает журналист Роин Агрба.

"Это одно из самых замечательных мест, где в советские времена проводились общесоюзные и европейские чемпионаты по скалолазанию. Если объяснять опасностью для туристов – это можно все озеро Рица закрыть. А чтобы устранить обвалы достаточно натянуть сети", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Агрба также как и Чаниа убежден, что власти не станут разгонять предпринимателей. "Эти люди не сами по себе, у них есть семьи, и их разгон вызовет сильное недовольство. Общество поддержит их. А если будут силовые действия, то это обернется против их инициаторов", – пояснил журналист.

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