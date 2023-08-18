Министр туризма Абхазии отверг требования протестующих предпринимателей

18 августа 2023, 12:56

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Запрет на остановку туристических автобусов в Юпшарском каньоне отменен не будет, заявил глава Минтуризма Абхазии на встрече с предпринимателями, которые требовали пересмотреть решение.

17 августа около 30 человек - 15 индивидуальных предпринимателей и "поддерживающие их лица" - перекрыли дорогу на КПП Рица, выразив беспокойство решением министра туризма от 15 августа «О запрете на остановку и выход туристов (экскурсантов) из транспортных средств на объекте туристского показа «Юпшарский каньон» (Каменный мешок) организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим экскурсионные услуги по пути следования туристских маршрутов на территории Рицинского национального реликтового парка».

Предприниматели объяснили свою обеспокоенность тем, что экскурсионные автобусы не смогут останавливаться у их торговых рядов, и это помешает их деятельности, сообщило Минтуризма Абхазии в своем телеграм-канале.

С протестующими встретился министр туризма Теймураз Хишба. Он объяснил, что решение принято ради безопасности граждан и туристов после консультаций с директором Национального Рицинского парка и главой МВД Абхазии.

"В советское время остановка в данном месте была запрещена, а более того, было запрещено даже сигналить", - сказал министр и предложил предпринимателям переместиться в другое место, на что они ответили, что "это займет много времени".

"Министр с понимаем и уважением относится к чаяниям предпринимателей, но безопасность людей важней всего. Глава Минтуризма отмечает, что приказ не будет отменен и работа в данном направлении будет продолжена", - говорится в публикации.

15 августа Теймураз Хишба запретил остановку в Юпшарском каньоне по дороге на озеро Рица из-за частых камнепадов. "Запретить организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим экскурсионные услуги, остановку и выход туристов из транспорта на объекте турпоказа Юпшарский каньон на территории Рицинского национального реликтового парка", - процитировало в тот же день приказ главы Минтуризма ТАСС.

В июне в результате камнепада в Юпшарском каньоне погиб один турист из России, другой получил травмы. После этого там неоднократно происходили камнепады, но обошлось без пострадавших. 11 августа профсоюз экскурсоводов Абхазии обратился к министру туризма с просьбой обеспечить безопасность граждан Абхазии и туристов на этом экскурсионном объекте, сообщило агентство.

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