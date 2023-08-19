Силовики разогнали уличных торговцев в Гори

19 августа 2023, 13:32

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Сотрудники полиции и мэрии Гори разогнали торговцев на улице Гурамишвили, объяснив, что уличная торговля в городе запрещена. Некоторые предприниматели пожаловались, что остались без источника дохода.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля 2022 года несколько десятков торговцев с улиц Чавчавадзе, Гурамишвили и Картли в Гори отказались переезжать по требованию властей с прежних мест торговли на новый рынок, заявив, что во время предвыборной кампании чиновники обещали сохранить их рабочие места. Местные власти тогда предупредили предпринимателей, что их товар может быть конфискован.

9 июля 2022 года уличные торговцы провели в Гори акцию протеста, требуя от властей отменить ликвидацию привычного места их торговли. Чиновники предложили новую площадку, но предприниматели столкнутся с убытками, заявили участники акции.

В Гори представители властей пресекли уличную торговлю на улице Гурамишвили. На место прибыли служба надзора мэрии и полиция, при этом торговцы вступили в противостояние с полицией и оказали сопротивление. Их товары были вывезены с места торговли на грузовиках, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Полиция действовала очень жестко. Ситуация дошла до того, что нескольким людям потребовалась скорая помощь", - рассказал один из торговцев в эфире телеканала "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Торговцы пожаловались, что в результате действий мэрии и полиции остались без источника дохода. "У меня дома двое больных детей. Один - раковый, у другого проблемы с почками. Я мать-одиночка и у нас никого нет. Только я обеспечиваю своих детей", - рассказала в телесюжете одна из предпринимателей.

"У меня больной ребенок, у меня нет денег на лекарства. Неужели вы думаете, что если бы у меня была нормальная работа, то я бы стояла целый день в грязи на улице и торговала вещами?" - сказала журналистам другая женщина.

Представители мэрии сообщили в эфире телеканала, что торговля на улицах Гори запрещена.

Напомним, в марте 2017 года власти Тбилиси начали демонтаж конструкций и прилавков, установленных уличными торговцами. Городское муниципальное собрание также утвердило порядок конфискации товаров при пресечении уличной торговли. При этом торговцы проводили акции протеста, требуя не запрещать им торговать. 30 марта они в ходе акции протеста заявили, что не могут пробиться на рынки, на которые мэрия предложила перенести торговлю, так как им не предоставляют прилавки.

В мае 2017 года мэрия Тбилиси объявила о завершении борьбы с уличной торговлей. При этом в декабре того же года власти города разрешили уличную торговлю на Новый год.

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