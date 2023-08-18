Фиксированная интернет-связь восстановлена в Нагорном Карабахе

18 августа 2023, 23:23

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Линия фиксированной интернет-связи в Нагорном Карабахе восстановлена, но с перебоями работает мобильная связь, которую глушит азербайджанская сторона, заявил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

"Кавказский узел" писал, что жители Нагорного Карабаха вечером 17 августа остались без фиксированной интернет-связи. Омбудсмен непризнанной республики сообщил, что кабель на въезде в Лачинский коридор повредили азербайджанские военные, и они же не допустили до ремонта оптоволоконной линии армянских специалистов в сопровождении российских миротворцев

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. Офис омбудсмена Нагорного Карабаха 15 августа сообщил о смерти 40-летнего местного жителя. Врачи диагностировали у умершего в больнице жителя Степанакерта пневмонию, однако причиной смерти назвали хроническое недоедание О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Фиксированная интернет-связь восстановлена, однако мобильная остается нестабильной, сотовая связь и мобильный интернет заглушаются Азербайджаном в районе Шуши, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в компании «Карабах Телеком».

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян отметил, что жители Нагорного Карабаха были лишены фиксированной интернет-связи более суток. «Учитывая, что мобильный интернет заглушается Азербайджаном в районе Шуши, связь крайне нестабильная и слабая», - сказал он.

По словам омбудсмена, Азербайджан создал проблемы со связью, чтобы сорвать участие представителей Нагорного Карабаха в международной пресс-конференции.

«Порядка 130 международных журналистов приняли участие в пресс-конференции. Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) из Степанакерта представляли омбудсмен и мирный житель. Пресс-конференция была экстренной, планировалось предоставить информацию о продолжающейся в Арцахе политике геноцида с человеческой точки зрения и дать четкую правовую и политическую оценку. Но перебои с интернетом не позволили все это реализовать», - отметил омбудсмен.

Степанян подчеркнул, что «Азербайджан стремится заглушить голос народа Арцаха» и скрыть от внешнего мира последствия гуманитарного кризиса в регионе.

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