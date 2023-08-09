09 августа 2023, 23:14

Пропагандисты представили родственника Янгулбаева добровольцем

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Хасан Янгулбаев добровольно отправился на военную операцию и прошел полный курс подготовки в Российском университете спецназа, сообщило сегодня агентство "Грозный информ" спустя два дня после того, как юрист Абубакар Янгулбаев заявил задержании о принудительной отправке своих родственников в зону СВО.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали в Чечне брата бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Сайд-Ахмеда Янгулбаева и трех его племянников, Адама,  Юсупа и Хасана Янгулбаевых и после трехдневной подготовки отправили их в зону военной операции, сообщил 7 августа юрист Абубакар Янгулбаев.

Хасан Янгублаев добровольно отправился в зону военной операции, сообщило сегодня государственное агентство "Грозный информ". "Прежде всего, мы вышли на путь газавата ради Всевышнего. К тому же считаю своим долгом прийти на помощь нашим братьям, находящимся там, в зоне боевых действий. Это мое добровольное решение, и, если мне суждено вернуться, я отправлюсь туда вновь", - приводятся в публикации слова Янгулбаева.

Агентство утверждает, что Янгулбаев заявил о полном курсе подготовки в  Российском университете спецназа. "Мы прошли полный курс, нас научили стрелять из разного вида оружия, оказывать первую медицинскую помощь и многому другому. Думаю, эти навыки помогут нам и повысят нашу боеспособность", - приводятся слова Янгулбаева в публикации.

В репортаже ЧГТРК "Грозный", который был опубликован 7 августа в Instagram*-паблике телекомпании, приведены слова еще двух Янгулбаевых , отметил читатель "Кавказского узла". "Хочу принять участие в уничтожении этих грозных существ. Хотя мне уже 55 лет, еду, чтобы поучаствовать", - заявил на записи дядя Янгулбаевых. Молодой парень, о котором оппозиционный Telegram-канал сообщил, что это Адам Янгулбаев, также выступил с короткой речью. "Мы живем в государстве. Под названием Россия. Выходим (едем на Украину), потому что с позволения Всевышнего, это газават, чтобы противостоять той грязи, что идет из Европы", - перевел его слова  читатель "Кавказского узла" под ником gerald.

Чеченские силовики силой увезли 20 января 2022 года супругу бывшего судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву из квартиры в Нижнем Новгороде. Суд в Грозном рассматривал ее дело с июня 2022 года. В феврале Зарема Мусаева пожаловалась на ухудшение здоровья в изоляторе, 5 июня стало известно, что она утратила способность самостоятельно передвигаться, и что ее госпитализировали. 4 июля Ахматовский районный суд Грозного приговорил Зарему Мусаеву к пяти годам и шести месяцам заключения, признав ее виновной по делу о нападении на полицейского. Подробности дела Заремы Мусаевой приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

После задержания  Мусаевой глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". 1 февраля советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов пригрозил расправой семье Янгулбаевых. После этого Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию.

 3 февраля 2022 года телекомпания "Грозный" сообщила, что на митинге в селении Гойты родственники Янгублаевых и Мусаевых и члены тейпа Келой отреклись от своих родных и пообещали отомстить им. В частности, на митинге выступил брат Сайди Янгулбаева Сайд-Амин Янгулбаев, который заявил, что если раньше других настигнет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором оппозиционного Telegram-канала, то лично его убьет. "Я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь", - сказал он на митинге. Абубакар Янгулбаев заявил, что это видео свидетельствует о том, что дядя, который был похищен, жив, и не поверил в искренность его слов. Традиция кровной мести не соответствует законам России, заявил тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

"Кавказский узел" также писал, что 25 июля стало известно о принудительной отправке на Украину имама Валида Куруева, пропавшего в Чечне в мае. Валид Куруев в прошлом занимал пост заместителя муфтия Чечни, в 2011-2017 годах его неоднократно цитировали в этом качестве официальные республиканские медиа. Он исчез после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. Фотография Куруева и двух молодых людей в камуфляжной форме, один из которых, как утверждается, - его единственный сын, распространилась среди пользователей WhatsApp** утром 25 июля.

25 июля также стало известно об отправке на Украину Хусейна Закаева - племянника Ахмеда Закаева. Хусейна Закаева в мае задержали чеченские силовики. Он был отправлен в составе группы из 200 человек в зону проведения спецоперации, заявил его родственник Шамиль Закаев.

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Примечание:

"Защита не согласилась с приговором Зареме Мусаевой", "Абубакар Янгулбаев сообщил о резком ухудшении здоровья своей матери в СИЗО", "Байсангур Янгулбаев объявлен в федеральный розыск".

Автор: "Кавказский узел"

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