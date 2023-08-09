Житель Знаменска потребовал компенсации за мобилизацию

09 августа 2023, 17:09

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Астраханской области, которого военно-врачебная комиссия признала негодным к несению военной службы, подал иск о возмещении морального ущерба в 10 миллионов рублей за неправомерную мобилизацию.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта в Волгоградский гарнизонный военный суд поступило исковое заявление от жителя Знаменска Сергея С., не пожелавшего называть свою фамилию, который 28 сентября 2022 года был мобилизован в рамках частичной мобилизации. Сергей страдает рядом заболеваний, в том числе и психическими расстройствами. Истец требовал от воинской части, к которой он прикомандирован, проведения обследования в военно-врачебной комиссии (ВВК) и признания его негодным к несению воинской службы. 28 марта после очередного судебного заседания Сергей С. был под конвоем доставлен в штаб дивизии. Усилиями адвоката Николая Луценко он был освобожден, после чего Сергей вернулся домой в Знаменск и продолжил участвовать в судебных процессах заочно через своего представителя.

43-летний Сергей С. закончил Серпуховский военный институт ракетных войск. Служил в Знаменске. В звании старшего лейтенанта был уволен с воинской службы из-за алкогольной зависимости. Работал таксистом. Страдал рядом хронических заболеваний. Из-за периодических запоев имел расстройство психики, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, был агрессивен к окружающим. Сергей проживал с родителями-пенсионерами. Своей семьи не имеет. 28 сентября 2022 года во время частичной мобилизации Сергей получил повестку. На полигоне Сергей продолжил выпивать. Его направили в военный госпиталь Волгограда для прохождения обследования у военного социального психолога.

Адвокат Николай Луценко рассказал, что заключил с судьей "негласное соглашение". "Я не подаю в суд заявление о явных фальсификациях, допущенных людьми, от которых зависела судьба моего подзащитного. Судья же обещал своим решением направить Сергея в госпиталь для прохождения ВВК для определения категории его годности. Подробности нашего соглашения я раскрывать не буду. Результат – в июле Сергей прошел ВВК, и 2 августа он получил категорию "Д" - "негоден к несению военной службы" (согласно постановлению правительства РФ от 4 июля 2013 г. N565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе")", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Луценко предложил своему подзащитному официально предоставить командованию части, к которой тот был прикомандирован, рапорт и решение ВВК. Но в части ему сказали, что с 1 марта он откомандирован в первоначальную часть (в Луганске) и посоветовали отправиться туда для увольнения.

При этом 28 марта Сергей был задержан в суде, подчеркнул адвокат. "С 1 марта почему они его арестовывали, трепали нервы? Какое эта (волгоградская) дивизия имеет к нему отношение?, - сказал он. Луценко отметил, что в части с 1 марта его подзащитному должны выплатить зарплату, так как ее не платили все это время.

Сегодня был подан административный иск в Ахтубинский городской суд. Ответчиками выступают районный военкомат, воинская часть, к которой был приписан Сергей, и районная администрация, призывная комиссия которой допустила нарушения закона, отказавшись провести медицинское обследование Сергея во время призыва. Истец требует возместить ему моральный ущерб в размере 10 миллионов рублей. В настоящее время Сергей С. находится дома, в городе Знаменске, сообщил Луценко.оне

"Призывная комиссия неистовала. Говорили, что Сергей здоров. Я требовал назначения комиссии (ВВК), так как он болен. Его не могли призвать. Действия этих органов (военкомат, призывная комиссия, воинская часть) причинили Сергею моральные страдания. Можно говорить о моральном ущербе, который они ему должны возместить", - заявил адвокат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.