Роман Таганов. Фото Екатерины Тагановой

06 августа 2023, 18:55

Роман Таганов госпитализирован после избиения в Майкопе

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Врачи диагностировали травмы у активиста Романа Таганова, госпитализированного в Майкопе после избиения. Нападавший требовал прекратить публикации в соцсети, рассказал Таганов. 

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года суд в Майкопе отменил решение о переводе Романа Таганова из-под домашнего ареста в СИЗО. Это позволяет активисту требовать компенсацию за заключение под стражу, сообщил адвокат. Сам Таганов рассказал, что наконец-то получил возможность работать и обеспечивать семью.

29 июля 2022 года Роман Таганов был приговорен Майкопским горсудом к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Таганов не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения. 6 октября 2022 года Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Таганову. Это означает, что избранная ему мера пресечения перестает действовать, и его должны освободить из СИЗО, пояснил в тот же день адвокат. Таганов вышел на свободу 13 октября 2022 года.

Сегодня в Майкопе Роман Таганов подвергся нападению, неизвестный мужчина ударил его в лицо. Таганов находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга и планирует подавать заявление в полицию, сообщил сам пострадавший.

"В 11.40 в мой офис пришел агрессивно настроенный мужчина, требовавший "заткнуться" и больше ничего не писать в интернете. Когда мы выходили, он упомянул, что я что-то неправильное писал про президента. Вероятно, он подписан на меня в соцсетях и осведомлен о том, что я недоволен текущим политическим курсом", - рассказал Таганов.

По его словам, мужчина отвел его туда, где нет камер видеонаблюдения, заявив, что "ведет его, чтобы убить". Там он хватал Таганова за шею и ударил его рукой в лицо. Прохожие вызвали скорую помощь, врачи городской больницы № 3 зафиксировали большую гематому на руке пострадавшего, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

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Примечание:

"Помощь врачей потребовалась Таганову после выхода из СИЗО", "Роман Таганов рассказал о проблемах с медпомощью в СИЗО", "Суд в Адыгее утвердил приговор Роману Таганову".

Автор: "Кавказский узел"

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