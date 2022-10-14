Роман Таганов. Фото Екатерины Тагановой

14 октября 2022, 05:24

Роман Таганов отпущен из СИЗО

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Роман Таганов вышел на свободу из СИЗО спустя неделю после вступления в силу решения Майкопского горсуда об условном сроке.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову. Это означает, что избранная Таганову мера пресечения перестает действовать, и его должны освободить из СИЗО, пояснил в тот же день адвокат активиста Феликс Вертегель. Он предположил, что Таганова отпустят 6 или 7 октября, после передачи в СИЗО решения суда. Однако 9 октября адвокат сообщил, что Таганов все еще остается под стражей. Защитник подал жалобу в прокуратуру.

Романа Таганова отпустили на свободу, он покинул следственный изолятор, сообщил 13 октября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, 19 марта стало известно, что Таганов помещен под домашний арест. Активист сообщил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания.

29 июля Майкопский горсуд приговорил Таганова к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Таганов не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения. Супруга активиста сообщила, что браслет срабатывал ошибочно, когда Таганов находился дома. Суд, принимая решение о переводе Таганова в СИЗО, отказался от проверки версии ФСИН, указал адвокат.

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Примечание:

"Близкие связали уголовное преследование кубанского журналиста с его деятельностью", "Депутат в Майкопе предупреждена за несогласованный автопробег в поддержку армии", "Житель Сочи не признал вину в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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