Адвокат счел необоснованным решение о переводе Таганова в СИЗО

05 октября 2022, 04:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд, принимая решение о переводе активиста из Адыгеи Романа Таганова из-под домашнего ареста в СИЗО, отказал защите в нескольких ходатайствах, рассказал адвокат Феликс Вертегель. Семье Таганова со временем удалось приспособиться к его домашнему аресту, но заключение в СИЗО ухудшило ситуацию, призналась его супруга Екатерина.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля активиста из Адыгеи Романа Таганова суд приговорил к трем годам условно по обвинению в применении неопасного насилия в отношении силовиков. Несмотря на мягкий приговор, активист не считает себя виновным, приговор будет обжалован, сообщил адвокат Феликс Вертегель. 3 октября Майкопский горсуд постановил перевести Таганова в СИЗО, о заключении под стражу попросила ФСИН после нескольких срабатываний браслета слежения. Его супруга заявляет, что браслет срабатывал ошибочно, когда Таганов находился дома.

Таганов сообщил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания. Ранее Таганов был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России.

Адвокат Сергея Таганова Феликс Вертегель считает, что решение суда о переводе его подзащитного в СИЗО является необоснованным.

«ФСИН утверждала, что Таганов пять раз нарушил режим домашнего ареста, пребывая вне дома в часы, когда он должен был там находиться. В качестве доказательств были предъявлены справка из спортклуба, в которой говорилось, что он был там в неположенное время, и отчеты о сигналах с браслета, когда система утверждала, что он не дома. Это серьезное нарушение, и если оно доказано, суд имеет право сменить домашний арест на СИЗО. Но, во-первых, возник вопрос, сколько этих случаев было. ФСИН заявляла о пяти случаях, но в представленных в суд документах было только четыре даты. Потом привезли новые документы — но там опять было только четыре даты. Что касается этих четырех случаев, в двух из них было отмечено, что произошел технический сбой. Еще в двух - что была проведена дистанционная беседа - когда сотрудник ФСИН после поступления сигнала о возможном нахождении человека, который носит браслет, вне дома, звонил по указанному в деле домашнему телефону и убеждался, что Таганов находится дома. Мы просили вызвать сотрудника ФСИН, который мог бы точно сказать, был ли сбой или нет - надо заметить, что Роману два раза меняли браслет именно из неправильной работы. Но нам отказали, как отказали в других ходатайствах. К примеру, в адрес фитнес-клуба, предоставившего справку, запросить записи камер видеонаблюдения с тем, чтобы понять, был там Таганов в неположенное время или нет. Поскольку в справке были указаны лишь данные об использовании его ключа-карты, которым мог пользоваться не он. Прокуратура нас поддержала, а суд отверг ходатайства», - сказал адвокат 4 октября корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что на заседании создалось четкое впечатление, что кому-то понадобилось срочно «закрыть» Таганова. «Но тогда непонятно, почему его не закрыли сразу на суде, когда прокурор требовал реальный срок, а суд дал условный», - заметил Вертегель, подчеркнувший, что обязательно обжалует решение суда.

По мнению супруги Романа Екатерины Тагановой, ситуация с использованием абонемента в фитнес-клубе могла возникнуть из-за того, что он однажды забыл его там.

«Мы однажды забыли там абонемент. Им мог воспользоваться кто угодно, поскольку фотографии на нем не было. Роман не хотел фотографироваться и как-то договорился, чтобы ему выдали такой абонемент», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она призналась, что не знает, почему руководство фитнес-клуба подписало справку о том, что Роман присутствовал там в запрещенное время. «У Романа были хорошие отношения с администраторами, психологом - в общем, со всем персоналом клуба», - заметила она.

Таганова призналась, что семье удалось со временем приспособиться к режиму домашнего ареста, но заключение в СИЗО ухудшило ситуацию. «В принципе, мы относительно приспособились к режиму домашнего ареста. У Романа было время с 7 до 9 и с 17 до 19. Утром мы с ним отводили детей в школу и детский сад (они в разных направлениях), а вечером могли гулять, пройтись по магазинам, сходить в фитнес-зал. Пока эти часы не назначили, по магазинам приходилось ходить только мне, как и отводить и забирать детей из детского сада - сын пошел в школу только в сентябре. Но муж хотя бы сидел дома с детьми. А теперь я не могу оставить детей одних. Мы собирались перебраться в другое место, и я забрала дочь из детсада. Сейчас надо договариваться, чтобы ее взяли обратно - тогда будет полегче, - рассказала она.

Что касается финансового положения семьи, то, как отметила Таганова, сама она работать не может из-за перенесенного заболевания и инвалидности. «Сейчас у нас есть только моя пенсия по инвалидности, плюс помогают родители и подписчики [канала Р. Таганова]», - рассказала она.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.