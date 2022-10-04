Роман Таганов помещен в СИЗО из-за сигналов браслета слежения

04 октября 2022, 07:06

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Суд в Майкопе счел нарушением домашнего ареста срабатывания браслета слежения у осужденного условно активиста из Адыгеи Романа Таганова и поместил его под стражу. Браслет сработал ошибочно, в это время Таганов находился дома, заявила его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля активиста из Адыгеи Романа Таганова суд приговорил к трем годам условно по обвинению в применении неопасного насилия в отношении силовиков. Несмотря на мягкий приговор, активист не считает себя виновным, приговор будет обжалован, сообщил адвокат Феликс Вертегель.

Таганов сообщил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания. Ранее Таганов был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России.

Майкопский горсуд постановил перевести Таганова в СИЗО, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Активист находился под домашним арестом, пока защита обжаловала приговор, говорится в сообщении.

О заключении под стражу попросила ФСИН после нескольких срабатываний браслета слежения. Уголовно-исполнительная инспекция в отчетах указала, что один из случаев срабатывания браслета произошел вследствие технического сбоя, во втором случае инспектор позвонил осуждённому на домашний телефон и убедился, что тот находится дома. Однако ФСИН предоставила в суд справку, что активист посещал спортклуб в те часы, когда срабатывало оборудование, сообщили правозащитники.

На заседании в поддержку Таганова выступила защита, а сотрудник прокуратуры попросил допросить свидетелей и истребовать журнал работы технического оборудования. Однако суд отказал в этих ходатайствах и в ходатайстве допросить сотрудников спортклуба, сообщило издание "Кавказ.Реалии"**

Жена Таганова заявила, что ее муж посещал вместе с детьми спортзал в разрешенное условиями домашнего ареста время. "Часы пребывания муж никогда не нарушал, но ИП, владеющий клубом, выдал справку с нарушениями точно по графику сбоев оборудования ФСИН", - написала она в своем Telegram-канале Family_Taganov.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.