Роман Таганов оставлен в СИЗО вопреки решению суда

10 октября 2022, 08:32

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Активист Роман Таганов трое суток остается под стражей несмотря на вступившее в силу решение Майкопского горсуда об условном сроке, сообщил его адвокат. Защитник подал жалобу в прокуратуру.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову. Это означает, что избранная Таганову мера пресечения перестает действовать, и его должны освободить из СИЗО, пояснил в тот же день адвокат активиста Феликс Вертегель. Он предположил, что Таганова отпустят 6 или 7 октября, после передачи в СИЗО решения суда.

29 июля Роман Таганов был приговорен Майкопским горсудом к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Таганов не признал вину. 3 октября этот же суд постановил перевести его из-под домашнего ареста в СИЗО по просьбе ФСИН, объяснившей просьбу срабатываниями браслета слежения. Супруга активиста сообщила, что браслет срабатывал ошибочно, когда Таганов находился дома. Суд, принимая решение о переводе Таганова в СИЗО, отказался от проверки версии ФСИН, указал адвокат.

Вопреки решению суда Романа Таганова не выпускают из СИЗО, рассказал адвокат Феликс Вертегель. По его словам, решением Верховного суда приговор Таганову вступил в силу, и он должен был быть немедленно освобожден.

Причиной продолжения ареста является то, что в СИЗО еще не пришло постановление суда, пояснил Вертегель. Адвокат уточнил, что на это подана жалоба в прокуратуру, сообщило 9 октября "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 19 марта стало известно, что Таганов помещен под домашний арест, 21 мая срок домашнего ареста был продлен. Таганов сообщил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания.

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