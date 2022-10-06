Суд в Адыгее утвердил приговор Роману Таганову

06 октября 2022, 13:28

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Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову, осужденному на три года лишения свободы условно, и этим отменил решение ужесточить меру пресечения активисту, рассказал его адвокат. Таганова должны освободить из СИЗО, отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 29 июля активист из Адыгеи Роман Таганов был приговорен к трем годам лишения свободы условно по обвинению в применении неопасного насилия к силовикам. Таганов не считает себя виновным, сообщил адвокат Феликс Вертегель.

3 октября Майкопский горсуд постановил перевести Таганова из-под домашнего ареста в СИЗО, о заключении под стражу попросила ФСИН после нескольких срабатываний браслета слежения. Супруга активиста сообщила, что браслет срабатывал ошибочно, когда Таганов находился дома. Суд, принимая решение о переводе Таганова в СИЗО, отказался от проверки версии ФСИН, рассказал адвокат.

Верховный суд Адыгеи оставил в силе приговор Роману Таганову, сообщил его адвокат Феликс Вертегель. По его словам, это означает, что действовавшая во время следствия мера пресечения в виде домашнего ареста, замененного 3 октября на содержание в СИЗО, отменяется, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

"Приговором суда ему назначено условное лишение свободы. Таганов отказался от обжалования приговора, иначе апелляция ожидаемо передала бы дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. А сейчас приговор вступил в силу. Следовательно, мера пресечения перестает действовать, и его в ближайшие дни должны освободить из СИЗО", - пояснил Феликс Вертегель.

Адвокат предположил, что Таганова отпустят сегодня или завтра, после передачи решения Верховного суда Адыгеи в СИЗО. Также, по его словам, будет обжаловано постановление Майкопского суда об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, пишет издание.

Согласно карточке дела на сайте Верховного суда Адыгеи, слушание состоялось сегодня. Решение суда в карточке, по состоянию на 13.15 мск, не приведено.

Напомним, 19 марта стало известно, что Таганов помещен под домашний арест, 21 мая срок домашнего ареста был продлен. Таганов сообщил, что пытался сопротивляться при задержании, так как силовики были в гражданском и не представились. По словам активиста, после того как ему назначили домашний арест, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания. Ранее Таганов был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию военных.

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