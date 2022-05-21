21 мая 2022, 16:32

Продлен домашний арест адыгейскому активисту

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Майкопе оставил до 3 июня под домашним арестом активиста Романа Таганова, обвиненного в насилии над сотрудниками полиции, разрешив ему на несколько часов покидать жилье.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что активист из Майкопа Роман Таганов был помещен под домашний арест по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Ранее он был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Роман Таганов рассказал, что силовики, пытавшиеся задержать его, были в гражданском и не представились, поэтому он пытался сопротивляться. По словам Таганова, он лишился возможности работать и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания.

Майкопский городской суд продлил Роману Таганову  до 3 июня домашний арест по делу о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК), сообщил сегодня со ссылкой на жену активиста Екатерину правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Кроме того, суд разрешил Таганову выходить из дома на два часа утром и на такое же время вечером, чтобы отводить детей в детский сад, забирать их оттуда и покупать продукты. При этом запрет на пользование Интернетом суд снимать отказался, несмотря на то что активист ранее работал удаленно системным администратором, говорится в сообщении.

Предварительное заседание по делу состоялось 19 мая, заседание по существу назначено на 1 июня, указано в сообщении.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Близкие связали уголовное преследование кубанского журналиста с его деятельностью", "Депутат в Майкопе предупреждена за несогласованный автопробег в поддержку армии", "Житель Сочи не признал вину в дискредитации российских военных"

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 мая 2022, 17:57

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