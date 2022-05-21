Продлен домашний арест адыгейскому активисту

21 мая 2022, 16:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Майкопе оставил до 3 июня под домашним арестом активиста Романа Таганова, обвиненного в насилии над сотрудниками полиции, разрешив ему на несколько часов покидать жилье.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что активист из Майкопа Роман Таганов был помещен под домашний арест по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Ранее он был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Роман Таганов рассказал, что силовики, пытавшиеся задержать его, были в гражданском и не представились, поэтому он пытался сопротивляться. По словам Таганова, он лишился возможности работать и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания.

Майкопский городской суд продлил Роману Таганову до 3 июня домашний арест по делу о применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК), сообщил сегодня со ссылкой на жену активиста Екатерину правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Кроме того, суд разрешил Таганову выходить из дома на два часа утром и на такое же время вечером, чтобы отводить детей в детский сад, забирать их оттуда и покупать продукты. При этом запрет на пользование Интернетом суд снимать отказался, несмотря на то что активист ранее работал удаленно системным администратором, говорится в сообщении.

Предварительное заседание по делу состоялось 19 мая, заседание по существу назначено на 1 июня, указано в сообщении.

Новости о преследовании активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.