Адыгейский активист рассказал подробности жесткого задержания силовиками

11 апреля 2022, 03:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Роман Таганов, которого поместили под домашний арест по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, рассказал, что силовики, пытавшиеся задержать его, были в гражданском и не представились, поэтому он пытался сопротивляться. По словам Таганова, он лишился возможности работать и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания.

Как писал "Кавказский узел", активист из Майкопа Роман Таганов помещен под домашний арест по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. Ранее он был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.

Майкопский активист Роман Таганов рассказал 10 апреля корреспонденту «Кавказского узла» об обстоятельствах своего задержания в марте и об обвинении против него.

По его словам, по официальной версии силовики хотели пообщаться с ним по поводу его публикаций на антивоенную тему (как выяснилось позднее, на Таганова было заведено административное дело по статье о дискредитации вооруженных сил России). «Но есть ещё и местная версия, согласно которой геополитикой решили прикрыть желание избавиться от неугодного активиста, ведь я критиковал Минздрав республики и другие ветви местной власти. На моё задержание даже прибыл [представитель мэрии]. На мою просьбу разобраться с происходящим от довольно резко ответил: «Не нужно было в интернете писать всякое». Я в это время сидел с разбитым лицом у дерева в наручниках», - рассказал активист.

По словам Таганова, задерживавшие его силовики «были без формы». «Кричали, что я трус и убегаю. При этом я был на электросамокате с маленьким ребёнком, а их было четверо и были они на машине. Заметил я их около дома, когда возвращался с сыном от репетитора. Часть сидела в машине, часть стояла рядом с ней. Все были в медицинских масках», - рассказал он.

Активист рассказал, что решил проехать дальше и вызвать полицию, но силовики буквально сразу стали преследовать его и «подрезали» на следующем въезде во двор. «Я развернулся и поехал в сторону дома, но всё-таки решил остановиться и более четко зафиксировать на видео преследователя, чтобы потом полиция точно их нашла. Пока я убирал телефон в карман и ставил на самокат ребёнка, преследователь догнал меня и начал хватать за рюкзак. Я начал отмахиваться и задел его лицо. После этого ко мне начали применять силу: выламывать руку, бить лицом об асфальт <...> душить и ставить колено на шею, полностью перекрывая возможность дышать. Я сопротивлялся и пытался вырваться. Лишь когда вокруг собрались люди, я понял, что насилие ко мне, скорее всего, применяют представители власти. Но даже когда я полностью прекратил сопротивляться, пытку не остановили <...> Я даже сам просил, чтобы мне надели наручники, но у этих сотрудников наручников не было. Лишь прибывшие на место сотрудники ППС и Росгвардии выдали наручники», - заявил он.

Что касается возможных свидетелей нападения, то сам Таганов никого не видел, но не исключил, что такие свидетели могли быть.

При этом формальную причину задержания ему так и не озвучили до сих пор, ведь его вроде как и не было. По версии следствия, Таганов напал на подошедших к нему сотрудников правоохранительных органов.

При этом, пока он отбывал в изоляторе наказание 10 суток по административной статье за неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов, к нему дважды приезжали силовики. «Во время опроса по административному делу о дискредитации ВС РФ со мной разговаривали грубо, переходили на крик, а <...> даже позволил себе высказать угрозу в адрес моих родителей», - подчеркнул Таганов.

Сейчас, по его словам, идёт следствие по часть 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), максимальное наказание по которое - пять лет лишения свободы. «На время следствия суд избрал мне меру пресечения в виде домашнего ареста. И это несмотря на то, что по месту жительства я характеризуюсь положительно, имею на иждивении двух малолетних детей и жену, которая на данный момент проходит курс химиотерапии в рамках лечения от онкологического заболевания <...> Я не могу заниматься профессиональной деятельностью и обеспечивать семью. Супруге самой приходится таскать сумки из магазина, водить детей в сад и даже ездить с сыном для лечения <...> в другой регион», - рассказал Таганов.

Адвокат Таганова Феликс Вертегель заявил корреспонденту «Кавказского узла» что сейчас сложно говорить о нарушениях со стороны силовиков, так как ему пока неясна полная картина дела. «С момента избрания Таганову меры пресечения в виде домашнего ареста следственных действий с ним не проводилось. Скорее всего, сейчас проводятся медицинские экспертизы, но защита пока об этом не уведомлена. Защита 31 марта обжаловала меру пресечения, но ВС Республики Адыгея оставил меру пресечения без изменения», - рассказал он.

Адвокат Евгений Черноусов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что силовики могут совершать задержания без формы. «Например, это происходит при оперативно-разыскных мероприятиях. Но задержание должно быть проведено корректно, задержанный вправе попросить у них удостоверение, и они должны ему его показать. Понятно, что если задерживаемый вооружен, его сначала задерживают, а потом уже предъявляют удостоверения. Но если он без оружия, то надо предъявлять удостоверения. А человек, на которого нападают таким образом, вполне может подумать, что это бандиты, что его хотят похитить так далее. Он может убежать, звать на помощь полицию, защищаться. В этом случае надо подавать заявление в Следственный комитет, поскольку речь идет о превышении должностных полномочий», - заявил он.

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