Грузинские правозащитники потребовали допустить абитуриента к экзамену

05 августа 2023, 00:06

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Организация "Партнерство за права человека" обратилась в МВД Грузии и национальное бюро исполнения наказаний, чтобы добиться от Национального экзаменационного центра допуска абитуриента к экзамену по решению суда.

Как писал "Кавказский узел", мать абитуриента Инга Башарова объявила в соцсетях о начале голодовки после того, как Национальный экзаменационный центр проигнорировал решение суда и не предоставил ее сыну возможности сдать экзамен. Женщина сообщила, что требует отставки директора центра и допуска сына к экзамену. В Национальном экзаменационном центре журналистам заявили, что ведомство обжаловало решение суда о предоставлении абитуриенту дополнительной возможности сдать экзамен.

Несмотря на решение суда Тбилисского городского суда, Национальный экзаменационный центр не допустил абитуриента к экзамену. "Мы обратились в МВД против Национального экзаменационного центра с просьбой начать расследование", - написала на своей странице в Facebook* Анна Арганашвили, глава НПО "Партнерство за права человека" . По ее словам, нельзя допустить, чтобы жители страны думали, что обращаться в суд нет смысла, так как "госорган не выполняет его решения".

НПО также обратилась в "Национальное бюро исполнения наказаний", для исполнения решения суда, сообщила телекомпания "Формула".

Судья Цицино Рохвадзе принял решение по этому делу и поручила юридическому лицу публичного права "Национальному экзаменационному центру" Министерства образования обеспечить дополнительный допуск абитуриента к национальному экзамену. По данным организации, перед обращением в суд абитуриент сначала письменно обратился в Национальный экзаменационный центр, но там не учли, что абитуриент не смог явиться на экзамен из-за проблем со здоровьем, сообщила неправительственная организация "Партнерство за права человека".

Речь идет об ограничении права на образование, заявила адвокат Тамар Гази изданию "Квирис палитра". "18-летний абитуриент сдал два экзамена. На третий экзамен абитуриент должен был выйти, но в то утро, на рассвете, ему стало плохо, ему понадобилось срочно удалять зуб. Потом он получил антибиотики, это вызвало аллергию, была высокая температура. Было так плохо, даже бригаду скорой помощи вызвали. Эта бригада также зафиксировала, что у мальчика была высокая температура. Из-за этого состояния он не смог пройти третий экзамен. Естественно, об этой причине оперативно сообщили и в министерство образования, и в Национальный экзаменационный центр. Но ему отказали в проведении дополнительного экзамена. Отказ был основан на записи в законе, в которой говорится, что неучастие в Едином национальном экзамене считается уважительным, если абитуриент находился в больнице не менее 24 часов. Наш абитуриент не был 24 часа в клинике, но у нас есть медицинская справка, что он получил услугу и находится в сложном состоянии. В медицинской справке прямо сообщалось, что его состояние острое, но тем не менее, абитуриенту было отказано. После этого он обратился в нашу организацию. Мы пришли к выводу, что суд должен учитывать право на образование и что запись в законе является дискриминационной, не соответствует стандарту прав человека", - перевел ее слова корреспондент "Кавказского узла"

Национальное законодательство позволяет ходатайствовать о принятии временной меры, отметила адвокат. "У судьи был трехдневный срок на рассмотрение, но ровно за один день она приняла это очень важное решение. Мы говорили о том, что было нарушено право на образование, потому что абитуриенту не дали возможности участвовать в национальных экзаменах, по международным меркам это была уважительная причина и ее нужно было учитывать. Суд удовлетворил ходатайство и поручил Национальному экзаменационному центру предоставить абитуриенту возможность допуска к экзаменам. Это прецедентное решение, мы гордимся тем, что наша организация выиграла этот спор. Несмотря на то, что в законе было иное, мы попросили суд рассмотреть этот вопрос в более широкой перспективе на основе стандартов в области прав человека. Суд принял наше заявление, которое мы приобщили к доказательствам, которые ранее были поданы абитуриентом в Национальный экзаменационный центр, но их не учли там. Извещение, выданное бригадой скорой помощи, извещение поликлиники, объяснение матери мальчика, суд исходя из этих доказательств и вынес справедливое решение", - заявила Гази.

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