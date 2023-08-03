Мать грузинского абитуриента заявила о нарушении его прав

03 августа 2023, 02:12

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Инга Башарова объявила в соцсетях о начале голодовки после того, как Национальный экзаменационный центр проигнорировал решение суда и не предоставил ее сыну возможности сдать экзамен.

Женщина сообщила, что требует отставки директора Национального экзаменационного центра.

Сыну Башаровой требовался дополнительный день для сдачи экзамена из-за проблем со здоровьем. Организация «Партнерство за права человека» (PHR) представляла интересы абитуриента в суде. Суд обязал Национальный экзаменационный центр назначить абитуриенту дополнительный экзамен, однако ведомство 2 августа сообщило ему, что отказывается исполнять решение суда.

«Я буду голодать до тех пор, пока директор Национального экзаменационного центра не покинет свою должность. В связи с этим я обратилась к президенту Грузии. Хочу, чтобы мой ребенок жил в стране, где его права не будут нарушены», — заявила Инга Башарова в эфире телеканала "Формула".

Представитель PHR отметила, что впервые сталкивается со случаем, когда государственный орган отказался исполнять решение суда. Позиция Национального экзаменационного центра состоит в том, что допуск абитуриента к уже проведенному экзамену невозможен.

В Национальном экзаменационном центре журналистам заявили, что ведомство обжаловало решение суда о предоставлении абитуриенту дополнительной возможности сдать экзамен.

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