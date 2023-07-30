Реакция Следкома на проблему с электроснабжением обнадежила жителей Дагестана

30 июля 2023, 08:39

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Следком отчитался о проведении в отношении энергетиков проверки из-за частых отключений света в Дагестане. Жители республики попросили провести эту проверку эффективно. В некоторых населенных пунктах проблема с отключением света остается актуальной даже после того, как полностью заменили оборудование, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане длительное время остается актуальной проблема электроснабжением. В частности жители республики неоднократно жаловались на частые отключения света. Так, 23 декабря 2022 года жители микрорайона Баммат заблокировали движение по федеральной трассе Махачкала – Астрахань из-за трехдневного отсутствия света, а 13 декабря 2022 года на длительные проблемы с электроснабжением пожаловались жители селения Шаури в Цунтинском районе.

По данным Следкома, в соцсетях распространяются обращения жителей Махачкалы, Хасавюрта и других населенных пунктов Дагестана о систематическом отключении света, и отсутствии реакции со стороны чиновников на эту проблему.

"Организована доследственная проверка в отношении должностных лиц энергоснабжающей организации осуществляющей транспортировку электроэнергии по распределительным сетям и присоединение потребителей к электросетевой инфраструктуре", – сообщило 28 июля на своем сайте следственное управление СКР по Дагестану.

Сообщение о том, что следователи проводят проверку в связи с жалобами жителей Дагестана на отключения света, было опубликовано 29 июля в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 173 тысяч пользователей. На 07.15 мск этот пост набрал 271 отметку "нравится" и 139 комментариев.

"Давно пора", – отметил Арсен Арсенов.

"Наконец то, надоело уже. Моду взяли через день свет отключать, столько денег на это все выделяется", – написал Rampage Jackson.

"Хорошо, если это на словах не останется", – подчеркнул Мухаммад Маллаев.

"Оказывается, проверки тоже проводят. За столько лет первый раз слышу", – отметил Абдул Асхабов.

"Всю электрику уже успели в поселке поменять, но все равно отключают на ровном месте. Буквально полчаса назад отключили, а на улице небольшой ветер. Это что ли причина отключать?" – спросил Иманахмед Магомедов.

Некоторые другие комментаторы также пожаловались на отключения света. "На работе целый день без света сидели", – написала Саида Пухлик.

"За сегодня уже три раза отключи свет", – пожаловался Алан Аланов.

"Проблема света газа и воды одни из главных проблем, не говоря о мусоре. Вроде везде специально меняли все линии, точнее провода и трансформаторы. Все новое чтобы было, положенное напряжение. Вот опять чуть ветер или дождь сразу отключают свет, который и так еле набирает в проводах 160 вместо положенных 220, вследствие чего перегорает бытовая техника", – отметил Ибрагим Ибрагимов.

"А им ещё за свет плати, который отключается чуть ли не каждый день. Вообще совесть потеряли", – возмутился пользователь Mungi Dungi.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июля 2022 года несколько сотен человек перекрыли движение в Редукторном посёлке Махачкалы из-за частых отключений света. Руководитель компании "Дагэнерго" сообщил протестующим, что массовые отключения происходят из-за повышенного потребления электроэнергии. Во время протеста были доставлены в полицию 11 человек, на них составили протокол за мелкое хулиганство.

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