Подача воды в Тырныаузе восстановлена после жалоб жителей

23 июля 2023, 13:37

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Специалисты устранили аварию на водопроводе в Тырныаузе после жалоб жителей на проблемы с водоснабжением, сообщил Центр управления регионом.

Как писал "Кавказский узел", 25 июня Центр управления регионом (ЦУР) сообщал, что в Тырныаузе прорыв трубопровода устранен после жалоб жителей на подтопление пешеходных зон и отсутствие водоснабжения в доме на проспекте Эльбрусском.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Система «Инцидент Менеджмент» зафиксировала обращения от жителей Тырныауза о слабом напоре водоснабжения, после чего сотрудники Центра управления регионом обратились в администрацию Эльбрусского района, сообщил сегодня ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Специалистами в оперативном режиме проведены аварийно-восстановительные работы по ликвидации прорывов на магистрали холодного водоснабжения. Основным очагом стал прорыв трубопровода по ул. Баксанская, 10-14, который обеспечивает водоснабжением весь город. Специалисты провели работы по замене изношенных участков трубопровода и сварочные работы. В настоящее время водоснабжение населенного пункта восстановлено", - говорится в публикации в телеграм-канале ЦУР.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет республиканского правительства о ремонте водозабора и дренажа в селении Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала Черекского района пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах.

Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. В частности, в 2021 году такие объекты были построены в Урване. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, заявили тогда пользователи соцсети.

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