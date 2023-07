Фестиваль «Золотой абрикос» в Ереване открыл фильм Джессики Вудворт

09 июля 2023, 19:04

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В программу юбилейного кинофестиваля «Золотой абрикос» вошли около 70 фильмов, в том числе из Армении, Грузии и России.

Как сообщал "Кавказский узел", девизом XX Международного кинофестиваля "Золотой абрикос" стал слоган "Looking back is yet to come" (Оглядываясь в грядущее).

Юбилейный фестиваль сегодня открыл фильм режиссера Джессики Вудворт «Лука» совместного производства Бельгии, Италии, Нидерландов, Болгарии и Армении. Картина также вошла в программу международного конкурса фестиваля, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Всего в международной конкурсной программе представлено 11 фильмов, в том числе фильм российского режиссера Алексея Федорченко «Большие змеи Улли-Кале». Картина повествует о взаимоотношениях России и Кавказа, о столкновениях культур, обычаев, мировоззрений и устоев. «Они встретились и теперь неразрывно связаны. Они любят, они ненавидят, они обманывают друг друга и непременно хотят друг друга подчинить. Они убивают… Они растят общих детей… Их имена – Россия и Кавказ», - говорится в аннотации к фильму на сайте «Ельцин Центра».

В конкурсной программе «Региональная панорама» покажут 10 картин, в том числе две армянские и две грузинские ленты. Еще 10 документальных фильмов представлено в конкурсной программе «Абрикосовая косточка».

Еще 17 фильмов покажут в рамках внеконкурсных программ «Ереванская премьера» и «Абрикос», 11 национальных картин – пять немецких фильмов и по три израильские и португальские ленты вошли в тематические блоки внеконкурсной программы немецкого, израильского и португальского кино.

На фестивале покажут ретроспективу фильмов братьев Дарден – бельгийских режиссеров Люка Дардена и Жан-Пьера Дардена (три картины), филиппинского режиссера Лава Диаса (две картины) и британского продюсера Джереми Томаса (три картины). Все ретроспективные ленты удостоены высших наград международных кинофестивалей.

Закроет фестиваль показ отреставрированной версии картины режиссера Атома Эгояна «Календарь», приуроченной к 30-летию фильма.

Напомним, в 2022 году на фестивале в Ереване было показано около 100 фильмов, в том числе ленты-участники Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей. В конкурсе полнометражных фильмов XIX кинофестиваля "Золотой абрикос" одержал победу фильм Ли Жуйцзюня "Возвращение в прах".

