Более 20 армянских фильмов вошли в программу «Золотого абрикоса»

15 июня 2023, 03:16

XX Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет в Ереване под слоганом «Looking back is yet to come» (Оглядываясь в грядущее).

9 июля в армянской столице XX Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» откроет фильм «Лука» кинорежиссера Джессики Вудворт. Премьера ленты совместного производства Бельгии, Италии, Нидерландов, Болгарии и Армении прошла на Роттердамском фестивале. Главные роли в ленте исполнили Джеральдина Чаплин и Самвел Тадевосян, мообщили организаторы фестиваля на конференции в Ереване 14 июня, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Фестиваль обратиться к 100-летию армянского кино. Будет представлена специальная программа, посвященная к юбилею армянского кинематографа. На юбилейном фестивале будут показаны свыше 20 армянских фильмов в разных номинациях.

В рамках «Золотого абрикоса» в Армении впервые состоится ретроспективный показ фильмов иранского кинорежиссера Самуэля Хачикяна.

В программу «Ереванские премьеры» вошли обладатели премий международных кинофестивалей – «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Новшеством фестиваля станет гала-концерт Симфонического оркестра Армении, который исполнит музыку из кино.

В международной полнометражной программе представлено 11 фильмов.

В программе «Региональная панорама» будут соревноваться 10 фильмов, еще 10 фильмов вошли в армянскую короткометражную программу «Косточка».

16 июля фестиваль закроется показом отреставрированной версии картины режиссера Атома Эгояна «Календарь», приуроченной к 30-летию фильма.

Почетными гостями юбилейного «Золотого абрикоса» станут дважды лауреаты «Золотой ветви» Каннского кинофестиваля братья Дарденн, лауреат «Золотого леопарда» фестиваля Локарно, португальский режиссер Педру Кошта, лауреат гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, казахский кинорежиссер Сергей Дворцевой и главный консультант Каннского кинофестиваля по странам бывшего Советского союза Жоэль Шапрон.

Напомним, в 2022 году на фестивале в Ереване было показано около 100 фильмов, в том числе ленты-участники Каннского, Берлинского и других международных кинофестивалей. В конкурсе полнометражных фильмов XIX кинофестиваля "Золотой абрикос" одержал победу фильм Ли Жуйцзюня "Возвращение в прах".

