Начата проверка действий полиции Ростовской области во время мятежа

29 июня 2023, 16:49

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Управление собственной безопасности МВД по Ростовской области проведет проверку опубликованного в соцсетях видео, в котором утверждается, что сотрудники ГАИ в ночь с 24 на 25 июня требовали взятки за пропуск машин по закрытым в связи с мятежом Пригожина дорогам, отчиталась полиция.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня власти Ростовской области ограничили въезд в регион со стороны Краснодарского и Ставропольского краев и из Волгоградской и Воронежской областей. 25 июня ограничения были сняты.

Утром 24 июня в связи с мятежом Пригожина губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа. В городе были отменены все массовые мероприятия, запланированные на выходные. Также было перекрыто движение по трассе М-4 "Дон" в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону. Позднее Голубев призвал водителей не выезжать на трассу М-4 "Дон".

МВД организовало служебную проверку после сообщений о том, что сотрудники ДПС в Морозовском районе Ростовской области брали взятки за проезд по закрытой трассе, сообщил представитель ГУМВД России по Ростовской области.

"По опубликованной информации о совершении неправомерных действий сотрудниками дорожно-патрульной службы в Морозовском районе начальником ГУ МВД России по Ростовской области назначена служебная проверка, проведение которой поручено оперативно-розыскной части собственной безопасности", - процитировало его слова РИА "Новости".

Сообщение о том, что сотрудники ДПС на посту в Морозовском районе требовали взятки за проезд по перекрытой трассе, было опубликовано в соцсетях, в частности, его разместил сегодня Telegram-канал Donnews.

На видеозаписи мужчина утверждает, что он вез гуманитарную помощь из Омска в зону военной операции, однако сотрудники поста в ночь с 24 на 25 июня требовали у него деньги за проезд по закрытой дороге на Каменск-Шахтинск. По его словам, ему пришлось заплатить 2 тысячи рублей за проезд трех УАЗиков. "Мотивировали это что ростовская трасса до Шахтинска якобы перекрыта и если вам надо побыстрее приехать - платите деньги", - говорит мужчина на видео.

Напомним, вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Утром 24 июня в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа (ЮВО) появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в Ростове-на-Дону. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. Позднее стало известно, что дело в отношении Пригожина прекращено, а он сам прибыл в Беларусь.

Вооруженный мятеж Пригожина стал следствием его предельно обострившегося конфликта с министром обороны Сергеем Шойгу, и действия Пригожина были спонтанными, но ожидаемыми, указали опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

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