15 человек обвинены по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

28 июня 2023, 10:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Передано в суд дело 15 обвиняемых в создании финансовой пирамиды и мошенничестве с деньгами более 2,8 тысячи человек, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В Нальчикский горсуд направлено уголовное дело предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества, похитившего у более 2870 граждан более 760 миллионов рублей, сообщила вечером 27 июня прокуратура Кабардино-Балкарии

Обвиняемыми по делу проходят 15 жителей Кабардино-Балкарии и других регионов. "Они обвиняются по ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, обвиняемые с сентября 2020 года по январь 2021 года привлекали в качестве вкладов деньги граждан в инвестиционный проект, обещая выплату высоких процентов. "При этом фактически проект строился по принципу финансовой пирамиды – проценты первым вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающей возможность исполнения обязательств, участники преступного сообщества не вели", - заявила прокуратура.

"Кавказский узел" писал также, что в Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации финансовой пирамиды Smart Buyers. Общая сумма ущерба по этому делу составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале 2022 года МВД России. По делу проходят 20 человек, 18 из них, в том числе пять предполагаемых организаторов пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске, отчиталось тогда ведомство.

В апреле 2023 года стало известно, что жители Московской области Кирилл Шерстюк и Юрий Бояхчин, а также блогер из Кабардино-Балкарии Залина Пшихачева признали вину в организации финансовой пирамиды Smart Buyers. Их дела поступили в Нальчикский горсуд, но будут рассматриваться без судебного следствия в связи с тем, что обвиняемые признали вину и подписали досудебное соглашение.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.