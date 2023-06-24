JAMnews: в Абхазии сочли мятеж Пригожина угрозой не только для России

24 июня 2023, 20:08

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Абхазские власти усилили контроль на границе с Россией, ветераны заявили о влиянии событий в России на будущее Абхазии, а бывший глава МВД призвал остерегаться "олигархов, которые поставили Россию на грань национальной катастрофы", проанализировало реакцию Абхазии на вооруженный мятеж Пригожина издание JAMnews.

Как писал "Кавказский узел", пункт пропуска на выезде из Северной Осетии в Грузию работает в обычном режиме, сообщили сегодня "Кавказскому узлу" пограничники после начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина против Минобороны России. Пробок на дороге к "Верхнему Ларсу" сегодня нет, подтвердили водители. Грузинские оппозиционные партии призвали власти временно закрыть границу с Россией, посчитав, что события, связанные с мятежом, несут угрозу Грузии. Однако власти Грузии сочли закрытие границ избыточной мерой.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Сегодня утром Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

В связи с вооруженным мятежом Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" правительство Абхазии усилило контроль на границе с Россией и на линии разграничения с Грузией. В частности, взяты под охрану объекты критической инфраструктуры, а личный состав Минобороны, Службы госбезопасности, МВД, МЧС и прокуратуры переведены в усиленный режим несения службы, сообщает сегодня JAMnews в своем материале "Реакция Абхазии на военный мятеж в России".

Оппозиционная организация «Аруаа», объединяющая ветеранов грузино-абхазской войны 1992-93 годов, в обращении к соотечественникам назвала мятеж Пригожина «внутренним делом России», но заявила, что исход этих событий окажет влияние и на будущее Абхазии. "Это связано с будущим мирной Абхазии, и ради великой страны России и стабильной суверенной Абхазии, мы обращаемся ко всем оппозиционным и провластным политическим партиям и организациям, ко всем гражданам, на время оставить все споры и разногласия и совместно принять меры по защите страны в случае обострения ситуации", - гласит заявление "Аруаа", упомянутое в статье JAMnews.

Бывший министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия заявил, что кризис в России "из-за ставки на олигархов был вполне предсказуем", а властям Абхазии следовало быть более рациональными в своих действиях.

"Неужели не понятно, что у наших соседей большие проблемы, и им не до нас. Неужели кто-то думает, что те олигархи, которые поставили Россию на грань национальной катастрофы, могут осчастливить Абхазию? В России наступил для них час суровых испытаний. […] Абхазия может выжить и развиваться, только тогда, когда мы будем слышать друг друга", - приводятся в публикации слова Аслана Кобахии.

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