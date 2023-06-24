Оппозиция Грузии призвала закрыть границу с Россией из-за мятежа Пригожина

24 июня 2023, 19:29

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События в России несут угрозу для безопасности Грузии, заявили оппозиционные партии на фоне вооруженного мятежа Евгения Пригожина и призвали временно закрыть границу. Власти Грузии сочли предложенную меру избыточной.

Как писал "Кавказский узел", пункт пропуска на выезде из Северной Осетии в Грузию работает в обычном режиме, сообщили сегодня "Кавказскому узлу" пограничники после начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина против Минобороны России. Пробок на дороге к "Верхнему Ларсу" сегодня нет, подтвердили водители.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Сегодня утром Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Реакция Путина и Кадырова на мятеж Пригожина".

Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария призвал власти страны закрыть границу с Россией. "Я призываю правительство временно закрыть границы с Россией - угроза реальна. Призываю правительство Грузии созвать Совет безопасности и защитить интересы страны! Учитывая непредсказуемую ситуацию и для защиты безопасности государства, нужно, чтобы границы с Россией были временно закрыты. Опасность реальна!" – заявил в эфире телеканала "Формула" Георгий Гахария, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили также призвал правительство Грузии закрыть границу для граждан России, передал корреспондент "Кавказского узла", который посмотрел выступление Хабеишвили в эфире телеканала "Мтавари архи".

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что границы Грузии "должны тщательно контролироваться с учетом возможных новых волн миграции". Она отметила, что следит за событиями в России. "Я наблюдаю за текущими событиями в России. Наши границы должны тщательно контролироваться с учетом возможных новых волн миграции", - написала в Twitter Саломе Зурабишвили, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. "Что касается событий в России, то мы должны наблюдать за этими событиями, это единственное, что нужно делать. Естественно, я призываю всех к спокойствию. […] Нам не нужно , чтобы нам указывал Гахария в этом плане. [Блокировка границ] - это нонсенс, я не буду комментировать бред", - сказал Кобахидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

МВД сообщило, что работа на пограничном пункте пропуска идет в обычном режиме. "Увеличения пассажирских и транспортных потоков не наблюдается… Нет необходимости закрывать границу или принимать другие меры", - говорится в публикации на сайте МВД, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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