Водители констатировали отсутствие пробок на "Верхнем Ларсе" на фоне мятежа Пригожина

24 июня 2023, 18:00

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Пункт пропуска на выезде из Северной Осетии в Грузию работает в обычном режиме, сообщили пограничники после начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина против Минобороны. Пробок на дороге к "Верхнему Ларсу" сегодня нет, подтвердили водители.

Как писал "Кавказский узел", сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал водителей не выезжать на трассу М-4 "Дон" из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы. "Автодор" попросил водителей выбирать маршруты в обход трассы М-4, а власти Кубани сообщили, что из-за повышенных мер безопасности в Ростовской области открыт альтернативный путь движения в обход трассы М-4 "Дон".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". Позже в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Сегодня утром он заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону. Глава города призвал ростовчан воздержаться от поездок в центр города "в связи с возможным проходом военной техники по улицам". Информация о событиях в СКФО и ЮФО, связанных с мятежом Пригожина, собрана "Кавказским узлом" на тематической странице "Мятеж Пригожина".

На КПП "Верхний Ларс" не введен особый режим, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Погрануправления ФСБ. "«Верхний Ларс» работает в штатном режиме", - сообщил он.

Пользователи Telegram в чате "Верхний Ларс" сегодня также сообщили об отсутствии дорожных пробок и ограничений на проезд в ответах на многочисленные соответствующие вопросы.

"Есть пробка на границе из Осетии в Грузию?" – спросил, в частности, Kudzik. "Нет", - ответил ему в 16.42 мск пользователь с ником, состоящим из эмодзи.

"Подскажите ситуацию на Ларсе, пускают машины?" – спросил в 16.46 мск пользователь Yuri. "Граница Россия - Грузия (Верхний Ларс) вообще нет машин", - ответила спустя минуту Александра Бикетова. "Без пробок", - подтвердила Ира Ира.

"У пограничников спросил, никто КПП России не закрывал, все работает отлично", - сообщил Амир. "Только что прошли границу Грузия - РФ. В Грузии стояли минут 15. Страховку купили за 10 минут до границы. Пустили быстро. […] В обратную сторону на границе РФ - чисто. На Грузинской - есть очередь из машин. Думаю минут на 20-30", - рассказал в 17.16 мск Sergey Zubkov.

Изображения с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", которое транслируется на сайте "Край земли", по состоянию на 17.56 мск, отсутствуют. "Проводятся технические работы, приносим свои извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении, размещенном на месте изображений с камер.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" привел в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого длинная очередь автомобилей выстроилась к границе с Грузией. 26 сентября 2022 года стало известно, что людей без машин начали пропускать через границу с Грузией, после чего с российской стороны на пункте пропуска "Верхний Ларс" выстроилась также огромная очередь из желающих перейти границу пешком. К 1 октября ажиотаж на выезде из Северной Осетии в Грузию прекратился, очереди на выезд сократились. Это произошло после того, как на границе открылся мобильный мобилизационный пункт. Спустя несколько недель работы мобильный призывной пункт на КПП "Верхний Ларс" был закрыт.

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