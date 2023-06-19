Боец из Астраханской области убит в военной операции

19 июня 2023, 16:03

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Рядовой Андрей Пересада погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Камызякского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 151 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня глава Енотаевского района сообщил, что на Украине погиб мобилизованный Виктор Крылов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 150 бойцов из Астраханской области.

В военной операции погиб Андрей Пересада, сообщило сегодня со ссылкой на информацию администрации Камызякского района издание Астрахань.ру.

Сообщение о гибели Пересады администрация района опубликовала 15 июня на своей странице во "ВКонтакте". "Пересада Андрей родился и вырос в Каралате (село в Камызякском районе. – Прим. "Кавказского узла"). После окончания школы учился в морском училище в городе Астрахань. Когда была объявлена частичная мобилизация, Андрей одним из первых встал на защиту своей страны. Рядовой 291-го мотострелкового полка 42-ой мотострелковой дивизии пятьдесят восьмой общевойсковой армии Южного военного округа Андрей Пересада героически погиб 10 марта 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Запорожской области", - говорится в публикации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 151 бойца из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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