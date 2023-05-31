Военный из Калмыкии убит на Украине

31 мая 2023, 23:38

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Старший лейтенант Валентин Меркулов погиб на Украине, сообщила администрация Элисты. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 23 жителей Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный Алексей Березин стал 22-м жителем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Валентин Меркулов родился в Элисте, в 2010 году поступил в Казачий кадетский корпус в Волгограде, а в 2018 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище. С началом специальной военной операции подразделение Валентина Меркулова было направлено на Украину. Он погиб 28 мая 2022 года в возрасте 25 лет, посмертно награжден орденом Мужества, сообщила администрация Элисты 30 мая на своем сайте, отчитываясь об открытии парты героя в школе, где он учился.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 23 жителей Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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