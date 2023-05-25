25 мая 2023, 09:17

Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине

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Алексей Березин погиб в ходе специальной военной операции, сообщили власти Октябрьского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 22 жителей Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 апреля стало известно, что в ходе специальной военной операции (СВО) погиб Сергей Усякин из села Приютное. Он стал, по меньшей мере, 21-м жителем Калмыкии, чья гибель в ходе спецоперации на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Октябрьского района Алексей Березин, который был направлен в зону СВО после мобилизации, сообщила 22 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 22 жителей Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Калмыкии погиб на Украине", "Число убитых на Украине силовиков юга России превысило 1900", "Многодетный отец из Калмыкии обжаловал в суде отправку на спецоперацию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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