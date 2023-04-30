Военный из Калмыкии погиб на Украине

30 апреля 2023, 01:12

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Сергей Усякин из села Приютное погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 21 жителя Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погибли Олег Санджиев и Эрдни Олчанов, они стали 19 и 20 жителями Калмыкии, чью гибель там подтвердили власти.

Власти Приютненского района Калмыкии сообщили 28 апреля в своем телеграм-канале о прошедшем в парке "Дружба" села Приютное смотре строя и песни среди школ района, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В начале смотра состоялась церемония награждения уроженца села Сергея Усякина орденом мужества посмертно. Орден вручили семье погибшего.

По данным местных властей, Усякин погиб в ходе спецоперации в декабре 2022 года. Других подробностей его гибели не приводится.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 21 жителя Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 01.00 мск 30 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1795 жителей юга России, в том числе 987 жителей СКФО и 808 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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