26 мая 2023, 03:48

Житель Сочи осужден по обвинению в финансировании ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил длительный срок Нурали Курбанову, признав его виновным в переводе денег участнику "Исламского государства"*.

Согласно версии обвинения, Курбанов, находясь в Сочи, дважды отправил денежные переводы члену запрещенной в России террористической организации.

Как установил суд, первый перевод на сумму 22 тысячи 794 рубля был отправлен в декабре 2020 года, второй, на 100 долларов США, - в августе 2021 года. Курбанов переводил личные средства на счет участника ИГ*, сообщила пресс-служба суда в официальном Telegram-канале.

Суд признал Курбанова виновным в содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК России) и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Согласно приговору, первые три года заключения он должен отбыть в тюрьме. Статья, по которой осужден мужчина, предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения.

Приговор пока не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе суда. Комментариями Нурали Курбанова или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в апреле суд утвердил приговор уроженцу Дагестана Абдуле Акаеву, осужденному за финансирование терроризма. Акаев перечислял деньги брату, не зная о его причастности к террористической организации, указала защита.

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" опубликован справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Дагестана получил срок за содействие терроризму", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма", "Житель Ставрополья получил девять лет за финансирование терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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