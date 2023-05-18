Гражданин Украины осужден на Ставрополье как участник "Правого сектора"*

18 мая 2023, 07:14

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Согласно версии ФСБ и суда, мужчина присоединился к экстремистской организации, когда уже отбывал срок в одной из колоний Ставропольского края.

Гражданин Украины Николай Нефортунов приговорен к 8 годам колонии строгого режима по делу об участии в деятельности экстремистской организации.

Мужчина, по версии обвинения, уже отбывал срок в одном из исправительных учреждений Ставрополья, когда добровольно присоединился к "Правому сектору"*. Следователи пришли к выводу, что он собирался совершать от имени организации новые преступления, сообщил со ссылкой на краевое управление ФСБ 17 мая "Интерфакс-Юг".

В ведомстве отметили, что приговор уже вступил в законную силу: Ставропольский краевой суд, рассмотрев апелляцию, оставил в силе решение суда первой инстанции.

Часть 2 статьи 282.2 УК России, по которой осудили Нефортунова, предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. В картотеке на сайте Ставропольского краевого суда личные данные осужденных по этой статье скрыты.

Наказание выше максимального Нефортунову могли установить по совокупности с вынесенным ранее приговором за другое преступление, отмечает издание "Кавказ.Реалии"**.

Комментариями осужденного или его адвоката относительно версии следствия и приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.



** внесено в реестр иноагентов.



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