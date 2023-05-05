Родные осужденных в Ираке женщин добились реакции омбудсмена Дагестана

05 мая 2023, 07:19

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В МИД направлена просьба оказать юридическую помощь находящимся в иракских тюрьмах уроженкам Дагестана, сообщил республиканский омбудсмен после встречи с родственниками осужденных.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля около 30 уроженок Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни, осужденных по террористическим статьям, объявили голодовку в багдадской тюрьме, требуя пересмотра их дел и возвращения в Россию.

О встрече с родственниками женщин, находящихся в иракских тюрьмах, уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщил 4 мая в своем телеграм-канале.

"Сегодня встретился с родителями и другими родственниками 58 дагестанских женщин, осужденных и отбывающих наказание в тюрьмах в Ираке. Их родные обратились ко мне с вопросами о пересмотре приговоров и возвращении осужденных дагестанок домой для дальнейшего отбывания наказания", - написал он.

По итогам встречи омбудсмен направил обращение в Консульский департамент МИД России с просьбой предоставить заявителям в Ираке юридическую помощь и помочь с поисками адвоката, говорится в публикации.

Напомним, в июне 2021 года участники семинара в Москве констатировали, что, хотя власти и признают необходимость возвращения из Сирии жен и детей боевиков, в том числе уроженцев Северного Кавказа, но остаются актуальными проблемы их реабилитации и социальной адаптации.

Российские правозащитники в 2021 году выпустили аналитический доклад о проблемах соблюдения прав человека и нарушениях гуманитарных норм на Ближнем Востоке за последние 10 лет конфликта. "Кавказский узел" опубликовал справку об этом докладе.

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