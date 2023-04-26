Красный Крест возобновил перевозку пациентов по Лачинскому коридору

26 апреля 2023, 12:58

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Из Степанакерта в медцентры Армении сегодня вывезены 16 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщили в офисе Международного комитета Красного креста. Больные три дня ждали отправки, которая была приостановлена из-за установки азербайджанского пункта пропуска на въезде в Лачинский коридор, пояснил Минздрав.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля Минздрав Нагорного Карабаха сообщил, что отправка 28 пациентов в медцентры Армении отменена из-за появления азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор. В Офисе Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване подтвердили, что гуманитарная миссия Красного Креста по Бердзорскому (Лачинскому) коридору приостановлена.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и МККК, который вывозил в медцентры Армении пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

Сегодня 16 больных были вывезены из Степанакерта через Лачинский коридор для продолжения лечения в Армении, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель информационного отдела миссии МККК в Степанакерте Этери Мусаелян. "26 апреля при нейтральном посредничестве МККК 16 пациентов на машинах МККК были перевезены в Армению", - сказала она.

Сегодня в Армению была отправлена часть тех пациентов, которые не могли выехать в Армению за последние три дня из-за установки КПП, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха.

По данным Минздрава, с 19 декабря 2022 года Красный Крест вывез в Армению 353 больных. "Мы надеемся, что Красный Крест продолжит свою миссию, и больные, остро нуждающиеся в лечении, будут перевезены в медучреждения Армении", - сказал представитель ведомства.

Из-за проблем с поставкой медикаментов, возникших после блокировки Лачинского коридора, все плановые операции в Нагорном Карабахе (армянское название – Арцах) были приостановлены, что привело к отмене около 1140 операций, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

"Несмотря на все усилия здравоохранительной системы Арцаха, вследствие блокады, организованной Азербайджаном, многие жители Арцаха в ряде случаев лишены необходимых им медицинских услуг. На 131-й день блокады (21 апреля. – Прим. "Кавказского узла") правительством было принято решение рассмотреть вопрос частичного возобновления плановых операции во избежание дальнейших осложнений острых хирургических случаев. Учитывая ограниченный запас лекарств и медикаментов, оперативному вмешательству будут подвергнуты только случаи с явным риском осложнений", - отметил сотрудник штаба.

При посредничестве МККК в Армению перевозятся только те пациенты, которым невозможно организовать медицинскую помощь в Арцахе, "учитывая отсутствие необходимого медицинского оборудования и проведения обследований", добавил он.

Напомним, 23 апреля азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. Власти Азербайджана назвали это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Минобороны России заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана.

В результате блокировки въезда в Лачинский коридор жители четырех сел Шушинского района оказались в полной блокаде, лишившись и транспортного сообщения с Арменией. В селах возникли проблемы с доставкой продуктов и товаров первой необходимости. До 23 апреля около 400 жителей этих сел были лишены транспортной связи со Степанакертом, но могли ездить в Армению.

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