Перевозка больных по Лачинскому коридору остановлена из-за установки КПП

26 апреля 2023, 03:02

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Из-за установки контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинский коридор приостановлена перевозка из Нагорного Карабаха в Армению больных, 28 пациентов не могут выехать на лечение.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022 года из-за проведения в нем акции протеста азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Эта дорога – единственная, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром. В результате ее блокировки в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. Пикетчики пропускают по Лачинской дороге машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. 19 апреля при посредничестве Международного Комитета Красного Креста в медцентры Армении вывезены 11 пациентов, которые нуждаются в помощи специалистов.

Министерство здравоохранения Нагорного Карабаха сообщило 25 апреля, что «из-за размещения КПП Азербайджаном отменен перевод 28 пациентов из Арцаха (Нагорного Карабаха) в медцентры Армении».

«В условиях продолжающейся блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) в связи с установкой незаконного азербайджанского контрольно-пропускного пункта на границе Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении с 23 апреля по сей день отменен перевоз 28 больных из Степанакерта в медицинские учреждения Армении», - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы ведомства.

В ведомстве отметили, что «среди больных - молодая женщина на последнем сроке беременности, сразу после родов ребенку предстоит неотложная операция на сердце, которую невозможно провести в Арцахе (Нагорном Карабахе) и девятилетний ребенок, больной острым лейкозом».

«Из-за блокады Арцаха (Нагорного Карабаха) Азербайджаном транспортировка людей с неотложными проблемами со здоровьем была возможна только при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста <...> За 135 дней блокады в Республику Армения было перевезено 337 пациентов», - добавила сотрудница ведомства.

В Информационном штабе Нагорного Карабаха отметили, что «1140 граждан лишены возможности оперироваться из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву Республики Арцах (Нагорный Карабах) медучреждениях».

На правительственном заседании 25 апреля госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян заявил, что грузоперевозки и срочные перевозки больных, осуществляемые Международным комитетом Красного Креста, приостановлены уже третий день.

В Офисе Международного комитета Красного Креста в Ереване корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "третий день, как приостановлена гуманитарная миссия Красного Креста по Бердзорскому (Лачинскому) коридору".

"Мы находимся в постоянных переговорах с теми, кто принимает решения, надеемся, что наша миссия будет возобновлена", - отметил сотрудник Офиса МККК.

Напомним, что 24 апреля министерство обороны Российской Федерации заявило, что движение по мосту на въезде в Лачинский коридор перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана. ""23 апреля 2023 года в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста № 1 российского миротворческого контингента (мост через реку Хакари)", - пишет ведомство в бюллетене.

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