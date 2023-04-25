25 апреля 2023, 14:06

Участники СВО из села Куруш пожаловались Путину на отъем земель

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Жители дагестанского села Куруш, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой на необоснованный отъем у сельчан пастбищных земель в пользу нацпарка. Бойцы попросили президента дать поручение правоохранителям проверить действия властей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел",  апреля жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения.

После обращения жителей села Куруш к Владимиру Путину Минприроды Дагестана заявило, что при создании нацпарка с жителями проводились общественные слушания. Член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев усомнился в том, что с жителями проводилось обсуждение проекта и потребовал от министерства опубликовать доказательства, в том числе соответствующие документы.

Участники специальной военной операции (СВО) на Украины из числа жителей села Куруш записали видеообращение к Владимиру Путину. На кадрах ролика, опубликованном сегодня в Telegram-канале члена Общественной палаты Дагестана Шамиля Хадулаева, показаны девять военнослужащих, они стоят на улице, держа в руках автоматы.

"Жители нашего небольшого аула занимаются животноводством – это наш единственный источник заработка и пропитания. Наши земли, приусадебные пастбищные земли для сенокоса, переданы для формирования национального Самурского парка. Мы понимаем, что возможно это ляжет в основу развития туризма нашей республики. Однако мы не должны жертвовать нашим хлебом", – сказал один из бойцов.

По его словам документы для образования нацпарка были подготовлены без ведома местных жителей. Военнослужащий также обвинил чиновников в коррупции. "Для жителей села на кадастровой карте осталась только земля, где наши дома. В дальнейшем это побудит жителей переселиться из этого села, так как землю у нас забирают", – пояснил он.

Боец отметил, что жители села Куруш узнали об изъятии земель только 5 марта. "Оказалось, что все документы на создание этого парка были утверждены в самых верхних инстанциях власти Дагестана", – добавил участник спецоперации.

"Товарищ президент! Мы просим у вас защиты наших гражданских прав. Неоднократно мы обращались к властям республики. Такое ощущение как будто нас не слышат и не видят. Просим вас разобраться в данном вопросе и учесть мнение народа. Жители села неоднократно обращались в ваш адрес по этому вопросу, но соответствующие органы присылают отписки", – сказал военнослужащий.

На 09.40 мск эта публикация в Telegram-канале Шамиля Хадулаева, на который подписаны 3564 пользователя, набрала около 3,3 тысячи просмотров и 16 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в поддержку жителей села Куруш.

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Примечание:

"Власти Дагестана насчитали более 200 незаконных сел на землях отгонного животноводства", "Три школы на землях отгонного животноводства в Дагестане получили лицензии", "Власти Дагестана прояснили свою позицию по землям для отгонного животноводства".

Автор: Кавказский узел

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