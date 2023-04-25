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25 апреля 2023, 09:20

Власти Дагестана отреагировали на жалобы сельчан на изъятие пастбищных земель

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жителям села Куруш, которые ранее пожаловались на изъятие пастбищных земель в пользу нацпарка, разрешено на его территории пасти скот, а при проектировании нацпарка с ними проводились общественные слушания, заявило Минприроды Дагестана. Член Общественной палаты республики Шамиль Хадулаев усомнился в том, что с сельчанами проводились общественные слушания.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля жители села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе республики Сергею Меликову с жалобой, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения.

При проектировании национального парка в Докузпаринском и Ахтынском районах были проведены общественные слушания, а также заседания рабочей группы по созданию нацпарка, заявило Минприроды Дагестана.

"При этом, обращаем особое внимание, что во всех заседаниях принимали участие представители джамаата (общины) сёл, территории которых вошли в состав национального парка "Самурский", – отметило министерство 23 апреля в своем Telegram-канале.

На 82% территории кластера "Шалбуздаг" местным жителям разрешено вести хозяйственную деятельность, в том числе пасти скота и косить сено. На более 55% территории разрешена любая сельскохозяйственная деятельность, сказано в сообщении.

"По факту обращения сообщаем, за все время функционирования национального парка не поступало ни одного обращения или жалобы от местных жителей по вопросам препятствования хозяйственной деятельности. Не поступало таких обращений и от правоохранительных и судебных органов", – заявило Минприроды Дагестана.

При проектировании нацпарка с жителями села Куруш не проводись общественные слушания, заявил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. "У жителей села Куруш возникает один простой вопрос, когда, где и кем проводились слушания с курушцами? Где протокол, где видеосъемка, где заблаговременное оповещение жителей села о подобных слушаниях? Все это прописано в ФЗ №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, Конституционный суд Дагестана в июле 2022 года счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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Примечание:

"Власти Дагестана прояснили свою позицию по землям для отгонного животноводства", "Власти Дагестана насчитали более 200 незаконных сел на землях отгонного животноводства", "Три школы на землях отгонного животноводства в Дагестане получили лицензии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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